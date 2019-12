Kotimaa

Suurin osa uusista ylioppilaista jää ilman välitöntä jatkokoulutuspaikkaa

Kevään 2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatko-opintojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruskoulun