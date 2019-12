Viranomaiset harmistuivat ”No-Harm Centeriin”, nyt potilasturvakeskus sai viimein suomen- ja ruotsinkieliset nimet

Kotimaa

Viranomaiset harmistuivat ”No-Harm Centeriin”, nyt potilasturvakeskus sai viimein suomen- ja ruotsinkieliset n

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä