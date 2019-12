Kotimaa

Turku suunnitteli ryhtyvänsä perimään maksua kodittomilta, jotka majoittuvat ensisuojassa yli kaksi viikkoa

kaupunki suunnitteli ryhtyvänsä perimään maksua ensisuojassa majoittuvilta kodittomilta. Maksu olisi ollut 14 euroa vuorokaudelta.Hyvinvointialan toimialajohtaja Riitta Liuksan ehdotus Sillankorvan ensisuojan tilapäisasumisen maksullisuudesta kuitenkin kaatui sosiaali- ja terveyslautakunnassa äänin 10–2.Esityksen mukaan maksua olisi ryhdytty perimään sen jälkeen, kun yöpymisvuorokausia olisi kulunut 14 joko yhtäjaksoisesti tai yksittäisinä päivinä. Asiakasmaksu ei olisi kohdistunut kiireellisen tilapäismajoituksen palveluun.Sillankorvan ensisuoja on tilapäismajoitusta tarjoava yksikkö asunnottomille päihderiippuvaisille.. Ensisuojan palvelut ovat olleet maksuttomia vuodesta 2013.Tuolloin maksuttomuuteen siirtymisen perusteena oli luoda matalan kynnyksen ohjautumismalli, jonka kautta asiakas voi siirtyä päihdehuollon muihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen.perusteltiin ensisuojassa tehdyillä parannuksilla ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteilla.Päihtyneiden tilapäisasumisen oloja parannettiin sen jälkeen, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki tarkastuskäynnin ensisuojaan ja havaitsi useita puutteita tammikuussa 2018.Tämän jälkeen muun muassa aterioiden määrää on lisätty. Kaikille asiakkaille tarjotaan nykyisin aamupala, päivällinen ja iltapala sekä oma vuode, vuodevaatteet, hygieniatarvikkeet, vaatehuolto ja sauna.Suunniteltua maksua perusteltiin myös asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteilla. Kaupungin tavoite on, että Sillankorvasta ei tule pysyvän luonteista asuinpaikkaa, vaan sieltä on mahdollisuus päästä muiden asumispalveluiden piiriin tai omaan vuokra-asuntoon.Liuksan esityksen mukaan tilapäisen asumispalvelun maksuttomuus ei akuuttivaiheen jälkeen edistä asiakkaan toimintakykyä tai kannusta häntä siirtymään itsenäisempään asumismuotoon.Maksulla olisi katettu asiakkaan aterioista ja palveluista koituvia kustannuksia. Sillankorvan ensisuojan tilapäisasumisen asiakasmaksun arvioitiin tuottavan kaupungille 50 000 euroa vuodessa.Sillankorvassa asiakkaalle annettavat sosiaaliohjauksen palvelut ovat keskusteluapu, päihdehaittojen vähentäminen, asunnonhaussa avustaminen sekä palveluohjaus päihde- ja mielenterveyspalveluiden tai perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.kokonaispaikkaluku on 32 paikkaa.Päihtyneiden osaston tilapäisasumisen paikkoja on 16. Asiakas saa tulla tilapäisasumiseen päihtyneenä eikä päihteidenkäyttöä voida rajoittaa kiinteistön rajojen ulkopuolella.Päihteettömän osaston lyhytaikaiseksi tarkoitettu asumiskokeilu kattaa loput 16 asiakaspaikkaa. Palveluasumisen tavoite on lisätä asiakkaan edellytyksiä kuntoutua hänelle soveltuvaan jatkoasumispaikkaan.Vuoden 2019 alkupuoliskolla Sillankorvan käyttöaste on vaihdellut 60 prosentin ja maksimikäyttöasteen välillä vuodenajasta riippuen. Talvikaudella tilapäisasumispaikat ovat yleensä lähes täydessä käytössä.Tilapäisyöpymisten määrä on vuositasolla vähentynyt. Kuukausittainen asiakasmäärä on tänä vuonna ollut keskimäärin 36, kun aiempina vuosina kuukaudessa yöpyi keskimäärin 63 asiakasta.Helsinki tarjoaa hätämajoitusta Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Palvelu on tarkoitettu yösijaa vailla oleville helsinkiläisille, eikä päihtymys ole esteenä yöpymiselle. Palvelu on maksutonta.Sen sijaan Hietaniemenkadun palvelukeskuksen tilapäinen yhden hengen soluhuoneen majoituspalvelu on maksullista. Näitä paikkoja on 43 miehelle ja yhdeksälle naiselle. Maksu on 14,20 euroa vuorokaudessa.Ne on tarkoitettu asumispäivystyksessä yöpyville tai ulkona asuville. Niihin hakeudutaan sosiaaliohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden kautta.