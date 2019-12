Sairaanhoitajien hoitovalta kasvaa, saavat jatkossa määrätä lääkkeitä

Kotimaa

oikeutta määrätä lääkkeitä laajennetaan tammikuun alusta alkaen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.Jatkossa sairaanhoitajat voivat määrätä allergia- ja kipulääkkeitä, joita on apteekeissa saatavilla sekä itsehoito- että reseptilääkkeinä. Uutta sairaanhoitajille on oikeus määrätä lääkkeitä sepelvaltimo- ja keuhkoahtaumatautiin sekä antaa puutiaisaivotulehdusrokotteita korkean ilmaantuvuuden alueella asuville.Muutos laajentaa myös sairaanhoitajien oikeutta määrätä sydän- ja verisuonisairauksien, kakkostyypin diabeteksen ja astman hoidossa käytettäviä lääkkeitä.voi jatkaa lääkärin määräämää lääkitystä taudinmäärityksen perustella tai tietyissä tilanteissa määrätä lääkettä itse. Sairaanhoitajalla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle myös silloin, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito.Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain, jos hän on käynyt vaadittavan koulutuksen ja saanut määräyksen toimintayksikön vastaavalta lääkäriltä. Määräyksessä todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä sekä mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset.Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus koskee myös sairaanhoitajana laillistettuja terveydenhoitajia ja kätilöitä.