Poliisi aloittaa tänään rattijuopumusten valvontamaratonin: ”Pikkujoulujuhliin lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin”

toteuttaa vuorokauden mittaisen rattijuopumuksien valvontamaratonin perjantain ja lauantain aikana.24 tuntia kestävä tehovalvonta alkaa perjantaina 13. joulukuuta kello 14. Valvonnan pääpaino on ilta- ja yöajassa, poliisi kertoo Twitterissä.”Pikkujoulujuhliin lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin ja käyttää esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, jos aikoo juhlistaa pikkujouluja alkoholijuomin”, ohjeistaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta tiedotteessa.”Tärkeää on myös huomioida, että jos illalla on tullut nautittua reippaanpuoleisesti alkoholipitoisia juomia, voi alkoholi näkyä veressä vielä seuraavana aamuna ja jopa vielä päivälläkin.”Valvontaa voi seurata Twitterissä #rattisvalvontamaraton -tunnisteella.valvontamaratonissa jäi poliisin mukaan kiinni 78 rattijuopumuksesta epäiltyä. Puhalluskokeita tehtiin yhteensä 30 266.Poliisi valvoi pikkujoululiikennettä tehostetusti myös viime kuussa. Tuolloin ratsioissa tavattiin 255 rattijuopumuksesta epäiltyä, joista 94:ää epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, poliisi kertoo. Huumetapauksia oli 63.”Rattijuopumustehtävien ja -rikosten määrät ovat suuret marras–joulukuun viikonloppuöinä. Myös alkoholionnettomuudet keskittyvät tähän ajanjaksoon, Kallio kertoo tiedotteessa.Vuosittain rattijuoppoja jää kiinni noin 18 000.