Kotimaa

Vuoden 2002 arvokuljetus­ryöstön yrityksen tutkinta valmistumassa: Valtaosa tekijöistä jäämässä pimentoon

Poliisin

Joukko

Tapaus

esitutkinta Turun vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yrityksestä on valmistumassa lähiviikkojen aikana. Tapaus on etenemässä syyteharkintaan yhden epäillyn osalta, mutta valtaosa tekijöistä on edelleen paljastumatta.Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotti yllättäen tänä syksynä ottaneensa miehen kiinni epäiltynä runsaan 17 vuoden takaisesta arvokuljetusryöstön yrityksestä. Poliisi kertoi päässeensä hänen jäljilleen yhdistelemällä vanhaa ja uutta tietoa.Teosta epäillään 44-vuotiasta espoolaismiestä, joka on kuulunut Helsingin Sanomien tietojen mukaan Bats-jengiin. Hän on tällä hetkellä vangittuna.”Yritimme selvittää myös muita tekijöitä. Käänsimme kaikki kivet, jotka on mahdollista kääntää. Siellä rikospaikalla on todennäköisesti ollut tämän epäillyn kanssa ainakin neljä muuta henkilöä, mutta heidän henkilöllisyytensä ei ole selvinnyt”, sanoo rikosylikomisario Aki Lahtinen.naamioituneita ja konetuliasein varustautuneita henkilöitä yritti elokuussa 2012 keskellä päivää murtautua arvokuljetusautoon Vanhan Tampereentien Prisman pihalla. He tunkeutuivat kulmahiomakoneen avulla pihalla olleeseen vartioimattomaan autoon mutta eivät kuitenkaan päässeet saaliiseen käsiksi.Työskentely auton kimpussa kesti muutamia minuutteja, ja samalla kolme haalaripukuista miestä hätisteli Prisman asiakkaita konepistooleilla kauemmas. Pakomatkallaan epäillyt ampuivat kohti poliisia ja levittivät tielle ajoesteitä.He pääsivät tuolloin pakoon.on siirtymässä syyteharkintaan 44-vuotiaan miehen osalta epäiltynä törkeän ryöstön yrityksenä. Muut rikosnimikkeet jäivät pois esitutkinnan aikana.Poliisi epäili aiemmin syksyllä miestä myös kahdesta murhan yrityksestä. Epäilyt murhan yrityksistä koskivat poliiseja kohti ampumista.”Asiantuntijan mukaan ampumamatka oli niin pitkä, etteivät poliisit olleet hengenvaarassa”, Lahtinen perustelee rikosepäilyistä luopumista.Poliisin mukaan miehen toiminta voisi täyttää myös ampuma-aserikoksen, virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen ja vaaran aiheuttamisen tunnusmerkit, mutta nämä rikokset ovat vanhentuneita.Vaikka osa tekijöistä on jäämässä paljastumatta, tutkinta lähettää poliisin mukaan signaalin alamaailmalle.”Jos joku tekee vakavia rikoksia yhteiskunnassa, poliisi on perässä loppuun asti”, Lahtinen sanoo.Poliisi voi yrittää saada tekijöitä vastuuseen Turun rikoksesta vielä parin vuoden ajan. Törkeä ryöstö ja sen yritys vanhenevat kahdessakymmenessä vuodessa.