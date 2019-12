Kotimaa

poliisilaitoksella on tutkittavanaan laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkintakokonaisuus. Poliisi on suorittanut esitutkintaan liittyen etsintöjä ja kiinniottoja Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä.Etsintöjen yhteydessä on takavarikoitu mittava määrä ampuma-aseita, räjähteitä ja huumausaineita, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on vangittu tällä viikolla kaksi henkilöä tapaukseen liittyen ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjäoikeudessa viisi henkilöä.Poliisi tutkii tapahtunutta rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos ja väkivaltarikos.