Kotimaa

Gabriel-ohjuksen salaisuuden verho raottuu: Merivoimat julkaisi erittäin harvinaisen kuvan

Merivoimat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gabriel-ohjus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on julkaissut ensimmäisen havainnekuvan uudesta Gabriel-pintatorjuntaohjuksesta. Ohjusta on tähän asti pidetty piilossa, ja Puolustusvoimien julkaisema kuvakin on yhä havainnekuva.Puolustusvoimien ostama Gabriel-ohjus on tarkoitus asentaa uusiin Pohjanmaa-luokan taistelualuksiin, jotka rakennetaan Rauman telakalla. Neljän Pohjanmaa-luokan aluksen lisäksi ohjukset asennetaan parhaillaan peruskorjauksessa oleviin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Lisäksi ohjuksia laukaistaan maalla liikkuvista ajoneuvolaveteista.Garbriel-ohjukset korvaavat nykyiset ruotsalaisvalmisteiset meritorjuntaohjukset. Gabrielin valmistaja on israelilainen Israel Aerospace Industries (IAI).on tarkoitettu pintamaalien kuten laivojen tuhoamiseen mutta sillä voidaan tuhota myös maalla olevia kohteita.Gabrielin kantama on yli 200 kilometriä. Siinä on aktiivinen tutkahakupää, jossa on Merivoimien mukaan ”kehittyneet häirinnänväistöominaisuudet, jokasään toimintakyky, laaja hakualue ja hyvä maalien erottelukyky”.Gabriel-ohjus on 5,5 metriä pitkä ja se painaa 1 250 kiloa. Ohjus navigoi gps- ja inertiaohjauksella.kertoi Gabriel-ohjusten eli PTO2020-ohjuksien hankinnasta viime vuoden heinäkuussa. Hankittava kokonaisuus sisältää ohjuksien lisäksi laukaisuyksiköt, simulaattorit, testilaitteet, varaosia ja koulutusta.Hankinnan veroton arvo on 162 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy 193 miljoonan euron optio, josta päätetään erikseen. Ohjukset toimitetaan vuosina 2019–2025.IAI valittiin toimittajaksi kilpailutuksen jälkeen. Muita kilpailutukseen osallistujia olivat norjalainen Kongsberg, ranskalainen MBDA, amerikkalainen Boeing ja ruotsalainen Saab.