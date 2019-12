Kotimaa

Turtlesit ja Bratzit – eri vuosikymmenten lelubrändit vyöryvät joulupukin kirjeistä, jotka on varastoitu pitkinä hyllymetreinä Kansallisarkistoon Ouluun.Täältä löytyy kattava otos pukin saamista kirjeistä 1990-luvulta lähtien. Kaikkiaan Joulupukin pääpostiin napapiirille on vuodesta 1985 tullut 20 miljoonaa kirjettä paristasadasta maasta.Viime vuonna innokkaimpia kirjeenlähettäjiä olivat puolalaislapset, joilta tuli peräti 100 000 kirjettä. Länsimaista, kuten Britanniasta, kirjeiden lähettäminen on hiipunut. Samoin on käynyt Suomessa.Pukki sai silti vielä viime vuonna suomalaislapsilta noin 25 000 perinteistä kirjettä.Joulu on vuoden kuluttamisen huipentuma, ja se näkyy lasten toivomuskirjeissä. Lelulistat ovat usein pitkiä ja täynnä hittileluja.oli 1950-luvulla, jolloin pukille kirjoittamisen perinne otti vauhtia. Pukille osoitettuihin kirjeisiin vastasivat aluksi vapaaehtoiset postivirkailijat.”Ostolelut olivat vielä 1950-luvulla harvinaisia. Lähinnä kaupunkien vauraissa porvarisperheissä niitä annettiin”, kertoo espoolaisen lelumuseo Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi.Ensimmäisiä ostoleluja tuolloin olivat esimerkiksi katselulaite View-Master ja Afrikan tähti -peli, joka lanseerattiin 1951.Maaseudulla lelut olivat kotitekoisia. Lapset saivat itse nikkaroituja puuautoja, -nukkeja ja -hevosia. Lahjapakettien määrä oli toista kuin tänä päivänä.”Ostolelut alkoivat yleistyä 1960-luvulla. Kimble tuli 1967 ja Legot ja Barbit saapuivat markkinoille myös. Silloin ne olivat vielä luksustuotteita”, Rassi kuvaa.Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön tutkijat analysoivat joulupukin kirjeitä kymmenen vuotta sitten, he saivat toiveiden määräksi keskimäärin 5,2. Niistä suurin osa oli brändinimettyjä.Tutkijat nimesivät kirjoittajat ”tavarataivaan tahtojiksi”. Usein kirjeet vaikuttivat enemmän tilauslistoilta kuin toivomuskirjeiltä, ja moni oli liittänyt lelukuvaston sivunumerotkin mukaan.Pienessä vähemmistössä olivat joulupukin valitsema yllätyslahja tai joulun ihmettä odottavat lapset. Jotkut toivovat ”hyvää elämää äidille ja isälle” tai vaikkapa isän syövän paranemista.Uusimmat kirjeet Joulupukin arkistossa ovat viime joululta. Niissä suurin ero 1990-luvulta tähän päivään näkyy teknologisissa lahjatoiveissa.Kannettavat tietokoneet, peliasemat ja kuulokkeet sekä puhelimet ja niiden tykötarpeet ovat tämän ajan lasten perustoiveita. Toiveissa vilahtelevat myös aktiivisuusrannekkeet, urheilukellot ja Polaroid-kamerat.1990-luvun kirjeissä pukilta pyydettiin kasetti- tai cd-soitinta, korvalappustereoita tai tietokonepelejä. Omaa tietokonetta uskalsi tahtoa hyvin harva. Yksi kirjoittaja aneli pukkia järjestämään asiat niin, että perheen tietokone siirretään isän ja äidin huoneesta lapsen huoneeseen.Teknisten lahjojen ensimmäinen suuri hitti oli Commodore 64 -tietokone.”Siitä kaikki lähti ja se oli 1980-luvulla yksi suosituimpia poikien joululahjatoiveita. Samoihin aikoihin tulivat elektroniikkapelit”, kertoo Rassi.Lelukuvastoja oli 1980-luvun lopulla jo monilla tavarataloilla, ja niiden myötä lapset alkoivat väsätä toivelistoja.”Lelubrändien määrä oli 1980-luvulla jo mittava ja lahjamäärätkin aika suuria. Kaikki tietysti toivoivat sitä yhtä tiettyä persikka-Barbieta tai Kaalimaan kakaraa”, Rassi kuvaa.nimet kuvastavat aikaa joulupukin saamissa kirjeissä. Osa elää vain yhden sesongin, mutta jotkut pysyvät listoilla vuosikymmenestä toiseen.Uusimmissa kirjeissä lapset kirjoittavat aiempaa enemmän myös aineettomista joulutoiveistaan, kuten joulurauhasta ja yhteisestä ajasta. Jotkut pyytävät yhdessä tekemisen lahjakortteja tai rahaa hyväntekeväisyyteen. Aika moni toivoo lunta ja lumileikkejä.Monet näistä aineettomien toiveiden listoista on lähetetty kouluista, joissa niitä on tehty opettajien johdolla.olivat vielä 1960–1970-luvuilla isompienkin lasten arkea. Pulkat ja kelkat kuuluivat toivelahjoihin.”Stigan rattikelkka tai minisukset olivat tuohon aikaan suosikkitoiveita, samoin kuin pöytäjääkiekkopeli, joka alkoi ilmestyä pukinkonttiin noihin aikoihin”, sanoo Rassi.Monella lelubrändillä on pitkä historia, mutta joidenkin hittituotteiden syklit ovat Rassin mukaan lyhentyneet entisestään 2000-luvulla.”Esimerkiksi jokin robottikoira voi nousta leluksi, jonka kaikki haluavat ja joka loppuu kaupoista joulun alla. Puolen vuoden päästä sitä ei välttämättä muista enää kukaan”, Rassi luonnehtii.