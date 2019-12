”Olen ihan samalla viivalla homoseksuaalien kanssa Jumalan edessä omien syntieni kanssa”, sanoo Päivi Räsänen kirkkoa pelkäävälle homopapille

Kotimaa

”Olen ihan samalla viivalla homoseksuaalien kanssa Jumalan edessä omien syntieni kanssa”, sanoo Päivi Räsänen

”Jokaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pappi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palataan

Viime

on sama ihmisarvo ja samat ihmisoikeudet”, sanoo kansanedustaja Päivi Räsänen (kd).Mutta mitä tulee homoseksuaalisen seksin harjoittamiseen, Raamattu on Räsäsen mukaan yksiselitteinen: seksi kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen asia.HS:n haastatteli pietarsaarelaista homoseksuaalia pappia Mark Sallmenia, jonka mukaan Räsäsen puheet ahdistavat häntä ja muita homoja suuresti. Sallmen puhui HS:n haastattelussa siitä, miten vaikeaa Suomessa on olla homoseksuaali uskovainen, tai kuten hänen tapauksessaan, pappi.”Mitä lapset, teini-ikäiset ja aikuisetkin homot ajattelevat, kun tällainen auktoriteettinainen puhuu näin?” Sallmen kysyy HS:n haastattelussa.sisäministeri Räsänen toteaa, että hänen sanomisiaan lainataan usein väärin, yksipuolisesti tai puutteellisesti, mikä selittää niistä nousevia kohuja ja äskettäin myös rikostutkintoja.”Ymmärrän, että ihmisille tulee järkyttynyt olo. Minulla on lähtökohtaisesti syvä vakaumus, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita.”Räsänen haluaa oikaista julkisuudessa aiemmin esitettyjä väitteitä siitä, että hänen ajattelunsa mukaan homot ansaitsisivat syntiensä vuoksi kuoleman. Se on hänen mukaansa täysin väärä tulkinta.Tällaista ajatusta on juonnettu Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamasta pamfletista ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”, joka on johtanut esitutkintaan. Räsäsen epäillään tekstillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.Räsänen sanoo puhuneensa homoseksistä Paavalin kirjeiden hengessä siinä mistä muistakin synneistä, kuten ahneudesta, häijyydestä, kateudesta, murhasta ja panettelusta. Hänen mukaansa kaikki synnit johtavat ”hengelliseen kuolemaan, siis eroon Jumalasta”.”Olen ihan samalla viivalla homoseksuaalien kanssa Jumalan edessä omien syntieni kanssa, oman rikkinäisyyteni kanssa. Juuri siksi kaikki tarvitsevat Jeesusta, joka on ristillä sovittanut synnit”, Räsänen sanoo.Mark Sallmenin mielestä Räsänen lukee Raamattua valikoiden, sillä kansanedustaja ei esimerkiksi vaadi naisten vaikenemista seurakunnassa tai orjakaupan sallimista, vaikka niistäkin Raamatussa puhutaan.Räsänen vastaa, että hänen mielestään Raamattua on luettava kokonaisuutena.”Vanhassa Testamentissa on historiaan sidottua, Israelin kansaa koskettanutta lainsäädäntöä, joka ei ole kymmenen käskyn kestävää tai ajatonta Jumalan tahdon ilmaisua.”Naisilla on Räsäsen mukaan yhtä lailla tehtävä kertoa Jeesuksesta, mutta hänen mielestään paimenen eli pappien työ seurakunnissa kuuluu miehille. Näin oli apostoli Paavali opettanut.vielä tulkintaan, että Raamatun mukaan seksi kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto vain miehelle ja naiselle. Näin ollen kuudetta käskyä eli Jumalan tahtoa vastaan voivat rikkoa Räsäsen mukaan sekä homot että heterot, silloin kun he tekevät aviorikoksen tai huorin, kuten ennen sanottiin.”Tämä ei ole minun keksintöni. Tämä on Raamatun opetus.”Räsänen käyttää usein käsitettä homoseksuaalinen identiteetti.”Ei ole selkeää tietoa siitä, mikä homoseksuaalisuuden aiheuttaa. Tautiluokituksessamme on edelleen ’itseä häiritsevä homoseksuaalinen suuntautuminen’”, Räsänen sanoo.Hän toteaa kuitenkin, ettei ajattele, että homoseksuaalisuus olisi sairaus tai että vaatisi ihmisiä ”eheytymään” siitä.kesänä Räsänen arvosteli Twitterissä voimakkaasti sitä, että kirkko oli ilmoittanut olevansa seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkueen partneri. Hänen mielestään kirkon toiminnalla ”häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi”.Tämäkin johti poliisitutkintaan, mistä Räsänen sanoo: ”Todella hämmästelen.”Räsänen pohti kirkon Pride-yhteistyön jälkeen kirkosta eroamista ja kertoo, että muutamat hänen ystävistään olivat tehneet niin. Siihen hän ei kuitenkaan päätynyt rukoiltuaan paljon.”Minun tehtäväni ei ole hypätä tästä uppoavasta kirkkolaivasta pelastusveneeseen, vaan yrittää puhua sillä tavalla kovaan ääneen, että ne nukkuvat kirkon jäsenet voisivat herätä. Siksi minä julkaisin tämän twiittini, joka on nyt jopa rikostutkinnassa”, hän sanoo.