Kotimaa

Suomalaisten SS-miesten osallisuus Kaukasuksen teloituksiin varmistui, kertoo Kansallisarkiston selvitys

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Ossetian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rotuoppeja

Lisää

SS-miesten tekemisistä Kaukasuksella on tullut uutta tietoa. Sen pohjalta voidaan pitää varmana, että suomalaiset pioneerit komennettiin teloittamaan viisi paikallista siviiliä ja kaksi sotavankia Toldzgunin kylässä uudenvuodenaattona 1942.Kansallisarkisto on yhdessä Pohjois-Ossetian valtionyliopiston kanssa saanut vahvistettua myös teloitettujen henkilöllisyyden. Sen sijaan teloituksen tarkoista perusteluista ei ole säilynyt tietoa.Tiedot selviävät Kansallisarkiston maanantaina julkaistusta suomenkielisestä selvityksestä, joka pohjautuu jo helmikuussa julkaistuun professori Lars Westerlundin englanninkieliseen laitokseen. Suomenkieliseen laitokseen on lisätty juuri Toldzgunia käsittelevä lisäluku sekä toinen, kansallissosialistisia rotuoppeja ja Lebensraum-politiikkaa käsittelevä luku. Kummatkin on kirjoittanut Kansallisarkiston johtaja, dosentti Jussi Nuorteva.”Ei tämä kovin mittava lisäys ole, muutamia kappaleita, mutta toki merkittävä, koska on saatu lisätietoja”, Westerlund luonnehti STT:lle.”Päiväkirjat puhuvat puolestaan. Kun niitä vertaa sodan jälkeen kirjoitettuihin muistelmiin, ero on selkeä”, sanoo Nuorteva HS:lle.Toldzgunissa suomalaiset pioneerit teloittivat siviilejä ja sotavankeja 31. joulukuuta 1942. Tapauksesta kertoi pioneeripataljoonassa palvellut Jaakko Hintikka päiväkirjassaan.”Eipä se vanha vuosi niin päättynyt kun jo luulin. Siinä tuli pieniä muutoksia aivan viime tunneilla. Oli se raaka vuoden loppu, sen kyllä muistaa ilman kirjoittamatta. Saatiin viisi siviilivakoojaa selville ja ne sai loppunsa. Auringonlaskun aikaan ne vietiin mäelle ja ammuttiin. Pari muuta vankia oli läsnä. Oli raakaa touhua kun ne vielä armoa pyysivät mutta ei konepistooli sitä tuntenut. Nuorin oli 17-vuotias ja seuraava 20-vuotias, muut oli partasuita ukkoja. Viimeisenä ammuttiin nuorin, se peitti ensin toiset ja sitten pääsi itse. Oli se kovahermoinen poika, teki vielä kunniaa ennen kuolemaa”, kirjoitti Hintikka merkinnöissään.”Suomalaiset eivät olleet poikkeuksia. Sota oli semmoista ja suomalaisetkin toimivat sodan käytäntöjen mukaisesti”, Nuorteva sanoo.julkaiseminen voi Nuortevan mukaan olla helpotus myös omaisille. ”Voi olla helpotus ymmärtää, että tapa oli silloin sellainen.”Suomalaisten SS-miesten päiväkirjat todistavat, että he olivat alusta lähtien tietoisia joukkosurmista ja väkivaltaisuuksista juutalaisia, siviilejä ja sotavankeja kohtaan ja monella oli niistä omakohtaisiakin kokemuksia.Tuskin kukaan heistä pystyi kuitenkaan hahmottamaan kokonaiskuvaa raakuuksista.Vain pieni osa suomalaisista SS-miehistä piti päiväkirjaa ja kuvasi väkivaltaisuuksia lyhyissä merkinnöissä.Selvityksen mukaan ne sisälsivät usein kammottavaa ainesta. Tapahtumista kerrottiin peiteilmaisuin ja vastuullisia henkilöitä nimeämättä.käsittelevässä luvussa kerrotaan, miten Suur-Suomi-ajattelu nivoutui saksalaisten Lebensraum-politiikkaan. Sen tavoitteena oli Suomen itäpuolella olevien, väestöltään suomalaisten tai suomenkielisten alueiden liittäminen Suomeen Neuvostoliiton ilmeisenä pidetyn tappion jälkeen.”Suomen oma elintilapolitiikka auttoi saksalaisten Lebensraum-politiikan ja siihen liittyneiden surmaamisten ja väestönsiirtojen ymmärtämistä suomalaisten SS-vapaaehtoisten keskuudessa. Silti monet myös paheksuivat näitä oppeja, eivätkä hyväksyneet etenkään laajamittaisia juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamisia”, teoksessa todetaan.tietoa suomalaisten SS-miesten tekemisistä voi vielä olla luvassa, sillä Kansallisarkisto on Westerlundin mukaan tehnyt selvityksen Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa olevista asiakirjoista, joita alustavan tiedon mukaan on peräti 54 000 sivua.”Tosin seulonta on jokseenkin väljä: kaikki asiakirjat eivät liity suoranaisesti suomalaisiin, pikemminkin vain murto-osa. Mielestäni tämä aineisto on kuitenkin merkittävä, ja jos rahoitus onnistuu, niin Kansallisarkiston tarkoituksena on hankkia mikrofilmit asiakirjoista”, Westerlund kertoo.”Todennäköisesti voisi tulla vielä lisätietoja suomalaisista. Yhteensä 14 SS-vapaaehtoista katosi rintamalla, ja pari kolme heistä joutui Neuvostoliiton sotavankeuteen. Heidät on tietysti kuulusteltu, ja jää nyt sitten nähtäväksi, mitä he ovat kertoneet”, professori jatkaa.SS-Wiking-divisioonassa palveli runsaat 1 400 vapaaehtoista suomalaista. Itärintamalla kaatui 256 ja haavoittui 686 suomalaista vapaaehtoista.Suomalaiset SS-miehet päätettiin palauttaa Suomeen kesällä 1943. Kotimassa heidät hajotettiin eri armeijan joukko-osastoihin.