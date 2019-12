Kotimaa

Jari Aarnion omakotitalon huutokauppa päättyi: Korkein tarjous 300 000 euroa

huumerikoksista tuomitun Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion entinen omakotitalo on myyty nettihuutokaupassa 300 000 eurolla.Omakotitalo sijaitsee Porvoon Epoossa runsaan 13 kilometrin päässä kaupungin keskustasta.Kaupat sulkeutuivat tiistaina 17. joulukuuta kello 16. Kiinteistöstä tehtiin Huutokaupat.com-sivustolla 130 tarjousta.mukaan asuinrakennus on rakennettu 1,5 hehtaarin kiinteistölle vuosien 2012–2017 aikana. 113 neliömetrin asuinrakennuksen lisäksi kiinteistöllä on myös pienempi talousrakennus.”Jos ajattelee talon taustaa ja siihen vuosien ajan kohdistunutta mielenkiintoa, niin siihen nähden kiinnostus ei ole kovin yllättävää”, sanoi huutokauppaa hallinnoiva rikosylitarkastaja Juha Henttala HS:n aiemmassa jutussa.Uutinen päivittyy.