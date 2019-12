Etelä-Suomessa paikoin runsasta vesisadetta, maan keskiosissa syytä varautua lumisateisiin ja huonoon ajokeliin

Kotimaa

Etelä-Suomessa paikoin runsasta vesisadetta, maan keskiosissa syytä varautua lumisateisiin ja huonoon ajokelii

Myrskytuuli

puhaltaa keskiviikkona iltapäivästä alkaen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla. Myös maan etelärannikolla puuskat voivat olla voimakkaita.Ilmatieteen laitos varoittaa lännen ja luoteen välisestä myrskytuulesta Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä. Tuuli voi puhaltaa 23 metriä sekunnissa. Myös kovaa aallokkoa on luvassa.Etelä-Suomeen on luvassa paikoin runsaita vesisateita.Maan keskiosissa on syytä varautua erittäin huonoon ajokeliin sakean lumisateen vuoksi. Päivästä alkaen erittäin huono ajokeli piinaa Satakunnasta aina Pohjois- ja Etelä-Karjalaan saakka.Yötä kohti sateet ja tuulet alkavat hellittää.