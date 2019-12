Kotimaa

Runsas vesisade saattaa aiheuttaa tulvia eteläisessä Suomessa, Keski-Suomeen lunta jopa 20 senttiä

Myrskytuuli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Suomeen

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

puhaltaa keskiviikkona iltapäivästä alkaen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla. Myös maan etelärannikolla puuskat voivat olla voimakkaita.Ilmatieteen laitos varoittaa lännen ja luoteen välisestä myrskytuulesta Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä. Tuuli voi puhaltaa 23 metriä sekunnissa. Myös kovaa aallokkoa on luvassa.Sää vaikuttaa osin myös laivaliikenteeseen. Eckerö Line kertoo peruneensa kaksi lähtöä turvallisuuden ja matkustusmukavuuden vuoksi.Peruuntuneet vuorot ovat M/s Finlandian lähdöt kello 15.15 Helsingistä ja kello 18.30 Tallinnasta. Muut lähdöt ajetaan normaalisti.Yhtiö kertoo ottavansa yhteyttä lähdöille matkan varanneisiin asiakkaisiin.Tallink Siljan laivat liikennöivät normaaliin tapaan, kertoo yhtiön viestintäjohtaja Marika Nöjd STT:lle.”Emme ole vielä perumassa mitään, mutta tietysti kun nähdään, millainen sää todellisuudessa on, niin sitten voi tulla joitain myöhästymisiä”, Nöjd sanoo.on luvassa paikoin runsaita vesisateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan Etelä-Suomen alueella vettä saattaa tulla jopa parikymmentä millimetriä. Tulvat ovat siis mahdollisia eteläisessä Suomessa Uuttamaata myöten, sillä vedenpinta on sekä Etelä- että Lounais-Suomessa ympäristöhallinnon tulvatilastojen mukaan monin paikoin korkealla.Yötä kohti sateet ja tuulet alkavat hellittää.keskiosissa on syytä varautua erittäin huonoon ajokeliin sakean lumisateen vuoksi. Päivästä alkaen erittäin huono ajokeli piinaa Satakunnasta aina Pohjois- ja Etelä-Karjalaan saakka.Vielä aamulla sade tulee Mustalan mukaan monin paikoin vetenä, mutta muuttuu todennäköisesti lumisateeksi. Lumisateen raja kulkee Mustalan mukaan arviolta Salpausselän kohdalta pohjoiseen.Lunta saattaa tulla paikoitellen ainakin Keski-Suomessa 10–20 sentin verran. Maahan se kuitenkaan tuskin jää ainakaan kovinkaan pitkäksi aikaa, Mustala sanoo. Loppuviikolle on luvattu lauhaa säätä.