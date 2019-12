Varusmiesten puskapissaamista yritettiin hillitä harjoituksiin vedettävän huussivaunun avulla – ”käyttö jäi huomattavasti odotettua alhaisemmaksi”

Kotimaa

Prikaatin varusmiehet pääsivät keväällä osallisiksi kokeeseen, jossa selvitettiin uudenlaisia ratkaisuja ikuiseen ongelmaan ja mahdollisuuteen: kenttäoloissa syntyvien käymälätuotosten ravinteiden talteenottoon ja hyödyntämiseen.Säkylän varusmiehillä oli harjoituksissaan käytössään perävaunun päälle rakennettu, festareiltakin tuttu kenttäkäymälä. Sen sisällä oli Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston (SLU) kehittämä alkalinen haihdutusmenetelmä.Siinä virtsa imeytettiin tuhka-kalkkiseokseen ja ylimääräinen neste haihdutettiin lämpöpuhaltimilla pois. Uloste puolestaan käsiteltiin tavanomaisemmin eli kompostoitiin.Juuri loppuraporttinsa päättäneen ja Sitran rahoittaman hankkeen nimi oli MORTTI (Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa).Varusmiehet käyttivät käymälää kolmen kuukauden pilottijakson aikana tuhatkunta kertaa ja tuottivat satoja litroja virtsaa, joka pystyttiin muuttamaan painoltaan vain kymmenesosaa vastaavaksi määräksi jauhemaista lopputuotetta.”Käymälän käyttö jäi huomattavasti odotettua alhaisemmaksi ja käsitelty virtsamäärä oli vain noin 100–150 litraa kuukaudessa eli alle kuudesosan mitoitetusta”, kirjoitettiin hankkeen loppuraportissa.Ennakkoon virtsaa arvioitiin kertyvän noin 900 litraa kuukaudessa.yhtenä päämääränä oli kehittää kenttäolosuhteissa syntyvien käymäläjätevesien käsittelyä siten, että jätevettä voidaan jalostaa kuljetettavampaan muotoon jo syntypaikalla ja säästää kuljetuskustannuksissa jätevedenpuhdistamolle, kertoo Suomen Ympäristökeskuksen (Syke) tutkimusinsinööri Riikka Malila.Samalla haluttiin tehostaa etenkin virtsan sisältämien ravinteiden talteenottoa ja tuottaa lopputuote, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi lannoitteena maa- ja puutarhataloudessa. Tässä hankkeessa kuitenkin jo pelkkä imeytykseen käytetty tuhka sisälsi niin paljon kadmiumia, ettei sitä voi lain mukaan käyttää puutarhojen lannoitevalmisteissa.Sen sijaan metsälannoituksessa kadmiumin raja-arvo on korkeampi, mutta virtsaa sisältävää tuhkakalkkiseosta ei olisi mahdollista käyttää, koska orgaanisen aineksen käyttö metsälannoituksessa ei ole nykylainsäädännön mukaan sallittua, Malila kertoo.”Tarvittaisiin lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta voitaisiin käyttää tällaisia kierrätyslannoitteita. Se oli yksi johtopäätös”, Malila sanoo.”Lainsäädännön muutokset ovat hitaita, mutta toivon mukaan niitä tulee. Nyt on muutaman vuoden ollut boomi, jossa ravinteita on haluttu kierrättää ja siten pitäisi herätä myös siihen, että sen esteitä poistettaisiin”, hän kertoo.”Ymmärrän kyllä, että haitta-aineita ei saa päätyä vääriin paikkoihin paikkoihin ja lannoitehyödyntämisen lisäksi talteen otetuille ravinteille tulisi löytää muitakin hyödyntämismahdollisuuksia.”voi Malilan mukaan hyödyntää muuallakin kuin armeijaoloissa.”Tässä tapauksessa käytettiin varuskuntaa kohteena, mutta myös erilaiset isot tapahtumat, partioleirit ja vastaavat ovat sellaisia kohteita, joissa syntyy isot määrät käymäläjätevesiä, joilla kuormitetaan paikallista jätevedenpuhdistamoa. Kun jätevesiä ei viedä puhdistamoille, myös niiden päästöt vähenevät.”Sivulöydöksenä tutkijat havaitsivat myös, että lopputuotteesta pystyi analysoimaan yli 300 orgaanista haitta-ainetta, lääkeainetta ja hormonia. Suurin yksittäinen löydös oli ibuprofeeni, mikä kertoo särkylääkkeiden käytöstä.Yhteistyö jatkuu nyt ruotsalaisen yliopiston kanssa ja tavoite on hyödyntää tuloksia isommassa mittakaavassa, esimerkiksi kaupunkien uusilla asuinalueilla.Hankkeessa olivat Sitran, SLU:n ja Syken lisäksi mukana Tampereen ammattikorkeakoulun, Käymäläseura Huussi ry, Puolustusvoimien rakennuslaitos ja Puolustusvoimat.