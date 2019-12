SS-miesten jälkeläiset Kansallisarkiston selvityksestä: ”Selkeä näyttö siitä, että suomalaiset eivät syyllistyneet sotarikoksiin”

Kotimaa

SS-miesten perinneyhdistys pitää Kansallisarkiston tuoretta selvitystä vahvana todisteena siitä, että suomalaiset eivät syyllistyneet itärintamalla sotarikoksiin.Tutkija Andre Swanström syytti suomalaisia SS-miehiä juutalaisten ja vankien teloituksista ja kidutuksesta viime vuonna julkaistussa kirjassaan Hakaristin ritarit.Kansallisarkiston tekemä selvitys kertoo, että suomalaisen SS-vapaaehtoispataljoonan pioneerijoukkue komennettiin teloittamaan viisi paikallista siviiliä ja kaksi sotavankia Toldzgunin kylässä uudenvuodenaattona 1942.”Tämä tieto ei ollut sotahistorian harrastajille mitenkään uusi, sillä teloituksen suorittaneeseen pioneerijoukkueeseen kuuluva SS-rottenführer (korpraali) Jaakko Hintikka kirjoitti tapauksesta päiväkirjaansa”, sanoo Veljesapu-Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jari Oksman.palvelleen Hintikan päiväkirjat tulivat julkisuuteen vuonna 2015. Hänen perikuntansa luovutti ne Veljesapu-Perinneyhdistykselle edellisenä vuonna.Näin Hintikka kirjoitti päiväkirjaansa:”Saatiin viisi siviilivakoojaa selville ja ne sai loppunsa. Auringonlaskun aikaan ne vietiin mäelle ja ammuttiin. Pari muuta vankia oli läsnä. Oli raakaa touhua kun ne vielä armoa pyysivät mutta ei konepistooli sitä tuntenut.”Kansallisarkisto on yhdessä Pohjois-Ossetian valtionyliopiston kanssa saanut vahvistettua teloitettujen henkilöllisyyden.Suomalaiset SS-miehet teloittivat viisi siviilivakoojaa ja kaksi puna-armeijan sotilasta.”Tämä vahvistaa Hintikan kertomusta siitä, että kyseessä oli todellakin vakoilijoiden teloitus. Teloitetut olivat tunnettuja kommunisteja, jotka mitä todennäköisimmin olivat jatkaneet vastarintatoimintaa Toldzgunissa saksalaisten miehittämällä alueella”, Oksman sanoo.Myös toinen SS-mies Paavo Merelä kertoi teloituksesta sodan jälkeen.selvityksen mukaan paikalliset poliisit ottivat henkilöt kiinni ja luovuttivat heidät sotilasosaston haltuun.”Kyse ei siis ollut mistään suomalaisten SS-vapaaehtoisten suorittamasta summittaisesta tai mielivaltaisesta teloituksesta. Se näyttää olleen sota-aikana varsin tavallinen toimenpide, jolla kiinnijääneitä vastarintataistelijoita rangaistiin kaikilla sotaakäyvien maiden rintamilla”, Oksman sanoo.Oksman toteaa, että uusimmissa tutkielmissa teloitus on yritetty esittää siinä valossa, että teon perusteella suomalaiset SS-vapaaehtoiset olisivat mahdollisesti syyllistyneet sotarikokseen tai laittomaan sotasurmaan.Hän viittaa eritoten Swanströmin viimevuotiseen kirjaan.julkaistun englanninkielisen arkistoselvityksen mukaan suomalaiset SS-miehet osallistuivat hyvin todennäköisesti juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä vuosina 1941–1943. Oikeus- ja hallintohistorian dosentti Lars Westerlundin teos julkaistiin Nimellä The Finnish SS-Volunteer and Atrocities 1941–1943.SS-miesten omaiset kutsuivat selvitystä ”häpäiseväksi.” HS uutisoi heinäkuussa, että omaiset vaativat selvityksen oikaisemista.”Selvityksessä esitetyt johtopäätökset häpäisevät isiemme muiston sekä aiheuttavat jatkuvaa mielipahaa paitsi elossa oleville iäkkäille vapaaehtoisille myös vapaaehtoisten sekä sankarivainajien lähipiireille”, 81 omaisen allekirjoittamassa kirjeessä sanottiin.Oksman kertoo, että selvityksen ensimmäisen englanninkielisen osan julkaisun yhteydessä asiaa luonnehdittiin siinä sävyssä, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset olisivat suurella todennäköisyydellä syyllistyneet sotasurmiin ja mahdollisesti jopa sotarikoksiin.”Osallistumisesta mihinkään laittomuuksiin ei näiden miesten osalta ole löytynyt näyttöä edes tässä nyt tehdyssä selvityksessä.”Myös teoksen maanantaina julkaistussa suomennoksessa kirjoitetaan, että suomalaiset SS-miehet osallistuivat väkivallantekoihin siviilejä ja juutalaisia kohtaan.”Silti päiväkirjojen, muistelmien, muistiinpanojen ja asiakirjojen sisältämä tieto ei ole yksiselitteistä eikä täysin luotettavasti varmennettavissa”, selvityksessä sanotaan.Oksman korostaa, että monista SS-miesten päiväkirjoista tulee vahvasti esille äärimmäisen paheksuva sävy, jolla suomalaiset suhtautuivat siviileihin kohdistuneeseen väkivaltaan.”He eivät todellakaan hyväksyneet siviiliväestöön kohdistuneita tekoja, eivätkä tahtoneet ottaa niihin osaa. Suomalaiset joutuivat todistamaan näitä tapahtumia pääasiassa silminnäkijöinä.”selvityksen kirjoittaneen Kansallisarkiston johtaja, dosentti Nuortevan mukaan suomalaiset lähtivät ensisijaisesti taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. Oksman korostaa, että suomalaiset olivat Suomen valtion Saksaan lähettämiä sotilaita.”Suomalaiset lähtivät rauhan aikana saamaan sotilaskoulutusta sen aikaiseen Saksan armeijaan. Motiivina monella oli huoli Suomen kohtalosta, seikkailumieli ja myös taloudelliset kannustimet, maksettiinhan värväytymisestä myös hyvää palkkaa.”SS-Wiking-divisioonassa palveli runsaat 1 400 vapaaehtoista suomalaista. Itärintamalla kaatui 256 ja haavoittui 686 suomalaista vapaaehtoista. Suomalaiset SS-miehet palasivat Suomeen kesällä 1943.