Kela lopettaa arabian-, somalin- ja venäjänkielisen puhelinpalvelun

kertoo lopettavansa asiakkaita arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi palvelleen valtakunnallisen puhelinpalvelun. Palvelu päättyy joulun jälkeen toistaiseksi.Kelan mukaan työn järjestelyissä on ollut haasteita, jotka täytyy ratkoa ennen kuin palvelua voidaan jatkaa.Tulevaisuudessa, jos asiakaspalvelussa arvioidaan, että asiointi ei onnistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela järjestää muun kielistä palvelua asiakkaalle.kertoo, että se on viime vuosina rekrytoinut kielitaitoisia palveluasiantuntijoita.Kelan asiakkailla on myös oikeus tulkkaukseen, mikäli asiointi ei onnistu omalla äidinkielellä tai jos Kelan toimihenkilön kanssa ei löydy yhteistä kieltä.