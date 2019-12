Yli puolet Suomen työttömistä on matalasti koulutettuja – Grafiikka näyttää alat, joilla työttömyyttä ei ole lähes lainkaan

Kotimaa

ei mene Suomessa hyvin, ainakaan työttömyyden määrällä mitattuna. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan humanististen- ja taidealojen koulutuksen saaneiden työttömyys on eri alojen vertailussa Suomessa yleisintä.Tilastokeskuksen mukaan noin 12 prosenttia humanististen ja taidealojen koulutuksen suorittaneista oli työttömänä vuoden 2018 lopussa. Kaikkiaan humanistisen ja taidealan koulutuksen saaneista työttömänä oli viime vuoden lopussa 15 500 18–64-vuotiasta suomalaista.Harvinaisinta työttömyys on kasvatusalan koulutuksen saaneiden parissa. Kasvatusaloilla työttömiä on neljä prosenttia työvoimasta. Lähes yhtä vähän työttömiä suhteessa alan koulutuksen suorittaneeseen työvoimaan oli terveys- ja hyvinvointialoilla.Oheinen grafiikka näyttää, miten työttömyys jakautuu eri aloittain. Grafiikka on suuntaa antava, sillä työttömien luvuissa ovat mukana vain 18–64-vuotiaat.tietojen valossa on selvää, että koulutustaso vaikuttaa voimakkaasti työllistymiseen.Määrällisesti eniten työttömiä oli tekniikan alan koulutuksen saaneilla. Alan koulutuksen saaneista yli 59 000 oli työttömänä viime vuoden lopussa. Heistä noin 84 prosentilla oli korkeintaan erikoisammattitutkinto. Tällaisen tutkinnon voi hankkia, jos on peruskoulun jälkeen kehittänyt työtaitojaan. Erikoisammattitutkinnon vaatimuksena on vankka työkokemus.Vielä korkeampi työttömyysaste oli palvelualan matalasti koulutetuilla. Palvelualan työttömistä lähes 91 prosentilla oli korkeintaan erikoisammattitutkinto.koulutettujen työttömyys on yleistynyt tällä vuosituhannella. Vielä vuonna 2000 korkeintaan erikoisammattitutkinnon suorittaneista työttömänä oli 46 prosenttia. Viime vuoden lopussa tällaisista henkilöistä useampi kuin joka toinen oli työttömänä.Samalla myös korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvanut. Vuonna 2000 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työttömänä oli hieman yli 2 prosenttia, viime vuonna lähes 7 prosenttia.