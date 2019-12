Kotimaa

Tutkimus: Varakkaan perheen lapsi tupakaverina armeijassa lisää varusmiehen myöhempiä tuloja ja opiskeluhaluja

Varusmiesajan

Armeijassa

Tutkimuksesta

Muitakin

tupakavereilla voi olla yllättävä vaikutus ihmisen myöhempään elämään. Tuoreen tutkimuksen mukaan tupakaverit vaikuttavat myöhempään menestykseen työmarkkinoilla, mikä näkyy tuloissakin.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) selvitti, miten tupakavereiden tausta vaikuttaa armeijan jälkeisiin tuloihin ja koulutukseen. Selvisi, että hyvätuloisten perheiden lasten tupakaverit ansaitsevat työurallaan enemmän mutta ainoastaan silloin kun ovat itsekin hyvin toimeentulevista perheistä.Köyhemmistä perheistä tulevat varusmiehet sen sijaan eivät hyödy tuloissa mitattuna, mutta kouluttautuvat enemmän, kun tupakavereina on ollut hyvätuloisten perheiden varusmiehiä.on tapana jakaa varusmiehet tupiin aakkosjärjestyksessä, mikä mahdollisti tutkimukselle sopivan satunnaisen vaihtelun. Samoin tutkimusasetelmaa hyödytti se, että valtaosa ikäluokasta käy armeijan. Näin tuvissa sekoittuvat asumaan keskenään poikkeuksellisen erilaisista lähtökohdista tulevat varusmiehet.Erikoistutkija Elias Einiö kertoo, että tutkimus tehtiin erilaisia suomalaisia rekistereitä yhdistelemällä ja siinä aineistona oli noin 50 000 varusmiestä, jotka aloittivat palveluksensa 1996–2006. Heidän tulokehitystään seurattiin vuoteen 2016 asti. Henkilötunnukset eivät olleet tutkijan tunnistettavissa.”Väestörekisteritiedoista nähdään lasten vanhemmat, ja kun tiedetään heidät, muista aineistoista voidaan hakea tulotietoja heille”, Einiö kertoo. Varusmiesrekisteristä puolestaan ilmeni osalle varusmiehistä tupatieto eli se, ketkä olivat olleet samassa tuvassa armeijassa.”Aineisto on niin iso, että sieltä voidaan tilastollisesti tunnistaa kohtuullisen kokoisia vaikutuksia. Siinä mielessä tulos ei yllättänyt”, Einiö sanoo.selviää, että tupakaveri, jonka vanhemmat ovat hyvätuloisia, kasvattaa ansiotasoa. Vaikutukset ovat siis suurimpia varusmiehillä, jotka tulevat itsekin hyvin toimeentulevista perheistä.Tutkimus löysi jopa rahassa mitattavia arvoja: 10 000 euron korotus tupakaverin vanhempien vuosiansioissa lisää tuloja 2,6 prosentilla.”Korkean tulotaustan tupakavereilla on myönteinen vaikutus työmarkkinoilla menestymiseen monta vuotta palveluksen päättymisen jälkeenkin. Tämä kuitenkin näyttää koskevan vain hyvätuloisista perheistä tulevia varusmiehiä”, Einiö sanoo.varusmiesten verkottumisen vaikutuksia selvisi.”Heidän keskuudessaan havaittiin, että tuvan jakaminen armeija-aikana lisää todennäköisyyttä työskennellä myöhemmin saman yrityksen palveluksessa. Tämä viittaa siihen, että tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä. Verkostojen kautta saatava tieto ansiotasosta ja palkkausmenettelyistä saattaa myös hyödyttää palkkaneuvotteluissa”, sanoo Einiö.Tutkimuksessa havaittiin myös, että varakkaasta perheestä tuleva tupakaveri lisää todennäköisyyttä hakeutua yliopisto-opintoihin ja opiskella pidempään, mutta ainoastaan köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten keskuudessa. Varakkaiden perheiden lapsilla vaikutusta koulutukseen ei havaittu, sillä he kouluttautuvat todennäköisemmin pitkälle tupakavereista riippumatta.”Saattaa olla, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa. Tämä voi johtua siitä, että he saavat tietoa koulutuksen tulohyödyistä tai että he muuttavat käsityksiään koulutukseen kytkeytyvän sosiaalisen statuksen osalta”, arvelee Einiö.