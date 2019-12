Kotimaa

Yhä useampi suomalais­nainen on lihava ennen raskautta – lihavuus saattaa jopa kaataa vauvahaaveet kokonaan

Vaikka

Raskaaksi

Pahimmillaan

Syntyvyys

synnyttävät naiset ovat usein ylipainoisia ennen raskautta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)tuore tilasto.Synnyttäjien raskautta edeltävän painoindeksin keskiarvo oli viime vuonna 25,2. Se ylitti ensimmäistä kertaa ylipainon rajan eli 25. Lähes puolet, 40 prosenttia, synnyttäjistä oli ylipainoisia jo ennen raskautta.Joka kuudes synnyttäjä, 16,3 prosenttia, oli lihava ennen raskautta. Heidän painoindeksinsä oli ennen raskautta yli 30.Vuodesta 2006 lihavien ja ylipainoisten synnyttäjien osuudet ovat kasvaneet selvästi.Synnyttäjien painon tarkkailussa ei ole kyse ei ole kyttäämisestä. Ylipaino ja lihavuus lisäävät todistetusti raskauden ja synnytyksen riskejä, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.Esimerkiksi keisarileikkaus voi olla vaikea ja komplikaatioiden riski kasvaa, jos synnyttäjä on lihava. Gisslerin mukaan ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien leikkaushaavat eivät parane yhtä nopeasti kuin muilla, kohtutulehduksen riski kasvaa ja toipuminen synnytyksestä on muutenkin hitaampaa.ylipainoa olisi jo raskaaksi tullessa, monella painon kertyminen ei pysähdy raskaaksi tulemiseen, vaan voi käydä päinvastoin. Tämä lisää ongelmia, ja aihe on monelle herkkä.”Jos on ollut valmiiksi lihava ennen raskautta, raskauden aikana ei voida antaa tiukkoja dieettejä. Paino voi nousta raskausaikana 30 kiloa, ja tilanne voi olla neuvolallekin hankala asiakkaan kohtaamisen kannalta.”Suomessa raskausajan normaaliksi painonnousuksi määritellään nykyisin 8–15 kiloa. Normaalina pidetyn painonnousun määrä on muuttunut synnyttäjien keskipainon noustessa. Normaalin painonnousun rajoja on jouduttu muuttamaan monessa muussakin maassa.Raskausdiabeteksen yleisyys on lisääntynyt käsi kädessä synnyttäjien painonnousun kanssa. Raskausdiabetes todetaan sokerirasitustestillä. Viime vuonna sokerirasitustestin tulos oli poikkeava joka viidennellä raskaana olevana. Osuus on noussut vuosikymmenessä lähes 12 prosenttiyksilöllä.Ylipainon ohella raskausdiabeteskin on yleisempää yli 35-vuotiailla synnyttäjillä.Vaikka odottavien äitien paino on noussut, syntyvien lasten keskipaino ei ole noussut, päin vastoin.”Maailmalla ihmeteltiin, mitä Suomessa on tapahtunut, kun vastasyntyneiden painon keskiarvo lähti laskuun”, Gissler sanoo.Vastauksena on, että Suomi tarttui toden teolla raskausdiabeteksen hoitoon: ylipainoisten äitien verensokeria seurataan tarkasti neuvolassa ja hoidetaan ruokavaliolla tai joskus insuliinipistoksilla. Näin ongelma ei pääse kertymään kohdussa kehittyvään vauvaan.tulevien naisten painonnousun taustalla on suomalaisten lihominen väestötasolla.”Koko väestön lihominen pitää saada pysähtymään”, Gissler sanoo.Painonnousu liittyy myös synnyttäjien keski-iän nousuun. Kaikista synnyttäjistä jo lähes neljännes on yli 35-vuotiaita.”Kun lapsentekoa lykätään, ollaan raskaaksi tullessa vanhempia. Ja ihminen tuppaa lihomaan, kun ikää karttuu”, Gissler sanoo.Viime vuonna yli 35-vuotiaista synnyttäjistä 45 prosenttia oli ylipainoisia ja vajaat 19 prosenttia lihavia ennen raskautta.naisten ylipaino tai lihavuus voivat johtaa ei-toivottuun lapsettomuuteen.”Raskaaksi tuleminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta”, Gissler sanoo.Kun raskaus ei ole yrittämisestä huolimatta alkanut, ennen kuin mihinkään hoitoihin lähdetään, lääkärin ensimmäinen ohje voi olla, että naisen pitäisi laihduttaa.”Laihduttaminen voi olla ensimmäinen keino ennen kuin lähdetään tekemään esimerkiksi koeputkihedelmöitys”, Gissler sanoo.”Tai voi olla, että sen onnistumismahdollisuudet arvioidaan lihavuudesta johtuen niin pieniksi, ettei sitä lähdetä tekemään ollenkaan.”on Suomessa laskenut viime vuosina ennätyksellisen alas. Syitä on haettu esimerkiksi työelämän epävarmuudesta ja nuorten sukupolvien elämäntavasta, jossa lasten hankkiminen ei ole prioriteettilistan kärjessä.Voiko yksi syy olla suomalaisnaisten painonnousu ja sen vaikutus hedelmällisyyteen ja raskaaksituloon?Gisslerin mukaan se voi olla osasyy, mutta todelliset syyt lienevät vielä vaikeammin ratkaistavissa:”Ennen vapaaehtoisesti lapsettomia oli muutama prosentti, mutta nyt elämä ilman lapsia on monelle oma valinta ja osa elämän strategiaa”, Gissler sanoo.