Poliisi epäilee Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin liigan salakuljettaneen Suomeen 200 kiloa amfetamiinia ja 15 kiloa kokaiinia – Aineita myytiin Silkkitiellä pimeässä verkossa

Kotimaa

Poliisi epäilee Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin liigan salakuljettaneen Suomeen 200 kiloa amfetamiinia ja

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikollisorganisaation

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikoksista