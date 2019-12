Tampereella lapsen puukottamisesta epäillyllä miehellä on taustallaan rikos­tuomioita: Riehui kotonaan ja yritti napata aseen poliisilta, talttui vasta etälamauttimella Mies on myös tuomittu useisiin lähestymiskieltoihin. Hänen vangitsemisoikeudenkäyntinsä on torstaina Tampereella.