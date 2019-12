Kotimaa

Kela korottaa etuuksiaan ensi vuonna – köyhien vanhempien tukiin noin satasen korotus

(Kela) korottaa ensi vuonna useita etuuksiaan. Esimerkiksi vanhempainpäivärahan vähimmäistaso nousee tammikuun alussa. Muutokset koskevat äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityishoitorahaa.Esimerkiksi äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Äitiysrahan vähimmäismäärä oli 105 päivältä tänä vuonna noin 2 925 euroa. Ensi vuonna etuuden määrä nousee noin 3 039 euroon.Vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisenä, mikäli vuosityötulot ovat enintään 11 942 euroa.vanhempainpäivärahan määräytyminen muuttuu. Ensi vuonna määrä lasketaan vuositulojen perusteella, kun se on aikaisemmin määräytynyt verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella.Vuonna 2019 maksettu vanhempainpäiväraha on siis määräytynyt vuoden 2017 tulojen perusteella. Ensi vuonna päivärahan määrään vaikuttavat päivärahaoikeuden alkamista edeltävien 12 kuukauden tulot siten, että väliin jää ainoastaan yksi kuukausi.Kelan maksamia etuuksia korotetaan. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa suurenee hieman, jonka lisäksi yksinhuoltajat saavat erillisen korotuksen, joka on noin 25 euroa kuukaudessa.Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet, kuten kansaneläke, takuueläke, lapsilisät, lastenhoidon tuet, vammaistuki ja työttömyysturvan peruspäiväraha, nousevat ensi vuonna prosentilla.Myös työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan tammikuun alussa.