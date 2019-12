Kotimaa

Hedelmöityshoidot yleistyivät Suomessa: joka kahdeskymmenes vauva syntyy hoidon seurauksena

Hedelmöityshoidot

Vuonna

Suomessa

Hedelmöityshoidot yleistyivät Suomessa vuosien 2017 ja 2018 välissä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuonna 2017 aloitettiin noin 12 700 hedelmöityshoitoa. Vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan määrä kasvoi viime vuonna vuodesta 2017 noin 9 prosenttia.Hoidoista valtaosa, noin 73 prosenttia on koeputkihedelmöityshoitoja. Loput ovat niin sanottuja inseminaatiohoitoja, joilla tarkoitetaan siittiöiden ruiskuttamista kohtuonteloon. Kyseessä on siis eräänlainen "keinosiemennys".Vuonna 2017 kaikista Suomessa syntyneistä vauvoista arviolta noin 4,8 prosenttia syntyi keinohedelmöityksen avulla. Kaikkiaan hedelmöityshoidon avulla syntyi 2 336 vauvaa.Tilastoissa ovat mukana kaikki Suomessa vuosina 2017–2018 toimineet hedelmöityshoitoja antavat klinikat.2017 kaikista hedelmöityshoidoista hieman yli 18 prosenttia eteni lapsen syntymään. Koeputkihedelmöityshoidoista lapsen syntymään eteni 20,5 prosenttia. Inseminaatiohoidoissa vastaava osuus oli 10,5 prosenttia.Hedelmöityshoitojen määrä on pysynyt melko tasaisena viimeisen vuosikymmenen ajan. Vuosittain aloitetaan noin 13 000‒14 000 hedelmöityshoitoa. Hoidoista vajaa viidesosa johtaa lapsen syntymään.Hedelmöityshoitoja koskevat tuoreet tilastotiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä vuosien 2017–2018 tilastoihin on lisätty aiempaa kattavammin tietoja esimerkiksi alkiodiagnostiikkaa hyödyntävistä hoidoista.Syntyneiden vauvojen määrä on jatkunut pitkään. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan tämän vuoden tammi–marraskuussa on syntynyt 42 015 lasta eli 2 008 lasta vähemmän kuin tammi–marraskuussa 2018. Suomessa kuoli tammi–marraskuussa 48 961 ihmistä. Kuolleita oli 762 vähemmän kuin vuotta aiemmin.