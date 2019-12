Suomalaiskunta kielsi seisomisen jouluvirren aikana – ”Heijastelee aiheesta käytyä keskustelua”, Opetushallitus sanoo

Kotimaa

Suomalaiskunta kielsi seisomisen jouluvirren aikana – ”Heijastelee aiheesta käytyä keskustelua”, Opetushallitu

Kangasalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juhliin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006303241.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetushallituksen