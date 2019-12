Eteläpohjalaiskunta teetti miljoonilla puurakennuksen, mutta korkein tarjous huutokaupassa oli 61 000 euroa – talo myytiin vihdoin salaisella hinnalla

Kotimaa

Eteläpohjalaiskunta teetti miljoonilla puurakennuksen, mutta korkein tarjous huutokaupassa oli 61 000 euroa –

Kurikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikkarikeskuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulutukset