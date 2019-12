Lääkepula pahentunut syksyn aikana: ”Vaikea tässä on olla muuta kuin huolestunut”, sanoo syöpälääkettä vaille jäänyt mies

Kotimaa

Lääkepula pahentunut syksyn aikana: ”Vaikea tässä on olla muuta kuin huolestunut”, sanoo syöpälääkettä vaille

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apteekkariliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkealan