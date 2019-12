Kotimaa

Ravintoloihin ei riitä pätevää henkilökuntaa, ja ratkaisua toivotaan maahanmuutosta

Matkailu-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Odotukset