Kotimaa

Moraalinvartija tonttu päättää, kuka saa lahjoja, mutta ennen vanhaan tontut olivat kaikkea muuta kuin hyvänta

Tonttu

Ennen

Ennen tontut olivat yksineläjiä.

Jouluna

Turun

Suomessa eli vielä ennen toista maailmansotaa rikas tonttu- ja haltiaperinne.

Nykyään