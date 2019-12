Turun protokollapäällikkö Mika Akkanen julisti joulurauhan – Poliisin sakotuskynnystä julistuksen ”raskauttavat asianhaarat” eivät nosta

Kotimaa

Turun protokollapäällikkö Mika Akkanen julisti joulurauhan – Poliisin sakotuskynnystä julistuksen ”raskauttava

Joulurauha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy