Kotimaa

Joulupäivänä Keski- ja Pohjois-Suomessa sataa lunta, etelään tulvavaroitus

Jouluaattona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paluuliikenne

sää on ollut pilvistä ja lauhaa koko maassa, mutta maan keski- ja pohjoisosassa sataa paikoin lunta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo, että Suomenlahden yli on noussut sadealue, joten Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella voi sataa vettä.Keski-Suomessa lunta voi tulla ensimmäisen joulupäivän vastaisesta yöstä alkaen jopa yli viisi senttiä.Ajokeli heikkenee yön aikana, ja Etelä- ja Keski-Suomen alueelle on annettu varoitus huonosta ajokelistä.Tulvavaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.Joulunseudun huonoin liikennesää on osumassa joulupäivälle, mutta silloin teillä odotetaan olevan hiljaista.käynnistyy tapaninpäivänä, jolloin joulupäivänä alkaneet lumisateet ovat pääosin ohi ja viilenevä sää parantaa ajokeliä, arvioitiin tieliikennekeskuksesta Tampereelta.Joulun paluuliikenne jakautunee tänä vuonna usealle päivälle. Osa sukuloimaan lähteneistä lähtee paluumatkalle vasta viikonloppuna.