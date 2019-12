Kotimaa

Joulu sujunut pääosin rauhallisesti Suomessa: Hämeessä autoilla ajettiin kilpaa

Jouluaatto

Hämeen

on sujunut rauhallisemmin kuin normaali viikonloppu, kerrotaan poliiseista ympäri Suomea.Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin hieman ennen iltayhdeksää, että poliisi on hälytetty paikalle muun muassa murron, vahingonteon, nuorison sytyttämän nuotion ja rattijuopumusten takia.Länsi-Uudenmaan tilannekeskuksen mukaan kaikkein eniten poliisilla on ollut kotihälytyksiä kuten häiriökäyttäytymistä ja perheväkivaltaa.poliisilla on ollut jouluaaton aikana 104 keikkaa. Hämeen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että jouluaaton aikana ei ole tehty kovin paljon rikosilmoituksia, mutta muutama rattijuoppo on jäänyt kiinni.Lisäksi kolme autoa ajoi kilpaa Lahdesta Heinolaan siten, että yksi kuljettajista kaasutti autonsa nopeuden 170 kilometriin tunnissa. Kaksi muuta ajoivat pahimmillaan 147 kilometriä tunnissa.