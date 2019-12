Kotimaa

HS kysyi 30 suomalaiselta, ovatko he kokeneet omassa arki­elämässään ilmaston­muutoksen vaikutuksia

HS kysyi

Sanna Valkeejärvi, 41

kevytyrittäjä, kuntokilpailija

Mikko Lehikoinen, 35

yrittäjä, kotona lapsen kanssa

Salla Lainevirta, 35

farmaseutti

Markku Kanninen

trooppisen metsänhoitotieteen professori, Helsingin yliopisto

Aira-Maarit Mantsinen, 28

kilpahiihtäjä, työnjohtaja

Suvielise Nurmi

kouluttaja, ympäristöfilosofian tutkija

Eva Heiskanen

professori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Peter Lund

teknillisen fysiikan professori, Aalto-yliopisto

Veikko Luode, 79,

rakennusvalvoja, yrittäjä

Ritva Luode, 76

kiireinen eläkeläinen

Markku Kulmala

akateemikko, aerosoli- ja ympäristöfyysikko, Helsingin yliopisto

Johanna Jahkola

tilan hoitaja, Urjala

Mikko Soratie, 18

abiturientti

Kati Ihamäki

brändi- ja yritysvastuujohtaja, Osuuspankki

Santeri Kalaporras, 31

työnjohtaja

Hanna Tuomisto

kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Karoliina MacKiewicz, 36

projektipäällikkö

Anu Mänty

johtava asiantuntija, Sitra

Risto Niemi, 67

eläkeläinen

Mari Pantsar

johtaja, Sitra

Heidi Arponen

meribiologi, Metsähallitus

Anne Lehto, 38

vanhempainvapaalla

Timo Vihma

tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos

Anni Palojärvi, 23

muusikko

Annikki Mäkelä

metsänhoitotieteen professori, Helsingin yliopisto

Aleksi Ritsilä, 28

helsinkiläinen

Alf Norkko

Itämeren tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Sami Matikainen, 19

opiskelija

Henna-Reetta Hannula

tutkija, Ilmatieteen laitos

Markku Ollikainen

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori, Helsingin yliopisto

joulukuussa ilmastonmuutoshavaintoja Espoossa Oittaan tykkilumiladulla hiihtäviltä ja Helsingissä keskustakirjasto Oodin edustan ohikulkijoilta sekä ihmisiltä, jotka ovat työssään jotenkin tekemisissä ilmastonmuutoksen kanssa.”Olen nähnyt paljonkin, valitettavasti. Onhan tämä melkoista, että joutuu joulukuussa kiertämään tällaista kilometrin mittaista latua. Ja kesät talvet tuulee jatkuvasti, ihan häiritsevän paljon. Mutta kyllä suurin huomio on se, että talvisin tulee jo enemmän hiihdettyä keinoladuilla kuin luonnonlumilla. Vähän olen tästä huolissani, enkä nyt tarkoita vain omaa harrastustani vaan ihan kaikkea.””Joulu ei ole enää valkoinen. Helsingissä sen näkee, että lumi tulee koko ajan myöhemmin ja myöhemmin ja sitä on vähemmän ja vähemmän. Sadannat ovat muuttuneet, uusia lajeja on tullut. Nyt esimerkiksi näen perhosia, joita ei ollut minun nuoruudessani.Suomalaiset sinänsä pääsevät aika vähällä. Monilla on vakavampia ongelmia kuin musta talvi. Omassa lapsuudessanikin oli tietysti mustia jouluja, mutta ne olivat enemmän satunnaisia, kun nyt ne ovat pääsääntö. Enemmän tietysti olen huolissani seuraavan sukupolven elämästä kuin omista jouluistani.””Tämä harmaus nyt ainakin, varsinkin täällä etelässä. Sama harmaa sää vain jatkuu ja jatkuu lokakuulta helmikuulle. Tuntuu, että elämä pysähtyy, kun istun samassa pimeydessä koko päivän. Kirkkaita pakkaspäiviä ei kovin usein satu. Minulla se kyllä vaikuttaa joulufiilikseenkin, ettei ole lunta. Meillä on tietty leiri aina tammikuun lopulla, ja enää ei voi luottaa siihen, että pääsee pulkkamäkeen.””Kyllä sen luonnossa näkee koko ajan. Helsingissä ei pääse enää hiihtämään kuten ennen, ja järvistä lähtee jäät aikaisemmin kuin ennen. Sitten tietoisuus ongelmasta näkyy tietysti omissa kulutus- ja ruokavalinnoissa: olen vähentänyt punaisen lihan ja maitotuotteiden syömistä.””Olen huomannut, että talvet lyhenevät. Lunta ei tule vasta kuin joulukuussa ja silloinkin epävarmasti. Se vaikuttaa tähän omaan harrastukseen. Ennen kilpailuja peruttiin sen takia, että pakkasta oli liikaa. Nyt kisoja perutaan sen takia, ettei ole lunta. Ja ennen joulukuun alussa pidettyjä kisoja on siirretty tammikuulle. Kaikki tämä on tapahtunut ihan kymmenessä vuodessa.Myös kesät ovat epävakaampia. Etenkin kotiseudullani Varpaisjärvellä Pohjois-Savossa sen huomaa. Sateita tulee vähemmän tai myöhemmin, ja järvien vedenpinta laskee. Kesien oikullisuus vaikuttaa sukulaisten elinkeinoon: maatalous vaikeutuu. Tietysti myös vieras- ja muita lajeja voi levitä pohjoisemmaksi.””Kun oppii tarkkailemaan, näkee paljon vaikutuksia. Minua ahdistavat lajien häviäminen ja sen yhteys ilmastonmuutokseen, vaikka tietysti syitä on paljon muitakin. On hämmentävää, miten valtavaa vauhtia hyönteiset, linnut ja kasvit kuolevat sukupuuttoon. Se ahdistaa enemmän kuin sään ääri-ilmiöt. Viimeksi lintujen kevätmuuton aikana hätkähdytti, kuinka vähän pikkulintuja on, ja ihan tavallinen hömötiainenkin on alkanut uhanalaistua. Sellainen havahduttaa. Pohjoisilla lajeilla ei ole paikkaa, minne mennä. Kettu on jo levinnyt jo etelästä Lappiin, ja paikalliset lajit joutuvat väistämään sen tieltä.Viime talvena putosin jäihin helmikuun puolivälissä tutun lammen turvallisessa kohdassa, jossa jäät alkavat normaalisti heiketä vasta lähes kaksi kuukautta myöhemmin.””Vuokrasin joskus puutarhapalstaa. Kotiloita oli vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, ja nyt niitä on jo omassakin pihassa. Kotilot ovat syöneet kaikki kasvit. Talven pakkasjaksojen lyhentyminen on lisännyt niitä. 1990-luvulla kotiloita ei ollut tässä mitassa. Nyt ne rouskuvat jalkojen alla, niin paljon niitä on.””Etelän talvet ovat ihan erilaisia kuin ennen. Enää ei ole kunnon talvea. Ennen pääsi ihan Helsingin keskuspuistossakin hiihtämään, nyt se on poikkeus. Kesän 2018 helteet olivat poikkeuksellisia mutta kuvaavat juuri sitä äärevyyttä: voi olla kuivuutta ja sitten taas rankkasateita. Juhannuksena voi olla kylmempää kuin jouluna. Kyllä sen itsekin näkee, miten luonto reagoi: olen nähnyt viinimarjapensaissa nuppuja jo joulukuussa. Sään ja luonnon kautta sen aistii, että lämpötilat ovat nyt erilaisia. Kotona vaimo on ehdottanut jo jäähdytyksen hankkimista, että kesällä saisi nukuttua – ei ennen tällaisia tarvinnut edes miettiä. Ja tämä on vasta alkua jollekin tulevalle.””Kyllä ne vaikutukset näkee. Olen jo sen ikäinen, että osaan verrata. Olen melkein sukset jalassa syntynyt, ja nuorempana pääsi hiihtämään jo marraskuussa. Asumme Vantaalla ja tulemme tänne Oittaalle tai vaikkapa Paloheinään nauttimaan näistä verovaroilla rakennetuista laduista. Se on meille suurin asia, että tähän käytetään verorahoja. Oma hyvä kunto on täysin kiinni tästä harrastamisesta.Mutta eivät siinä säät haittaa. Kaikilla säillä voi harrastaa – vaikka sitten kävellä. Hiihto vain on niin hauskaa. Ja parasta liikuntaa, kun siinä liikkuvat sekä kädet että jalat.””Merkkejä on vähän havaittavissa. Suomessa ja joka puolella maailmaa myrskyää, se on nähtävissä. Talvet eivät ole niin puhdaslumisia kuin lapsuudessa, eivätkä kesätkään ole enää samanlaisia.Ensimmäistä kertaa vasta olemme tänä talvena hiihtämässä, eikä ole kyllä pitkää latua täällä Oittaallakaan.””Katso nyt tuonne ulos. Meillä on koko ajan marraskuu. Enää ei ole hiihtokelejä. Murtomaahiihto on ollut minulle se mieluisin harrastus. Eikä se tarkoita, että lähden autolla johonkin lumetetulle ladulle, vaan haluaisin käydä kotoa Vuosaaresta hiihtämässä. Lapsena pääsi hiihtämään joka talvi ja aikuisenakin vielä jäitä pitkin Seurasaareen. Nyt jäällä hiihtäminen Helsingissä on ihan poikkeus.Talvimyrskyjä on myös, ja ihmettelen, jos ei tuoreinta talvimyrskyennätystä jo pian rikota. Data vanhenee nopeasti, kun syklit kiihtyvät ja sääilmiöt tihenevät. Vanhojen aikasarjojen avulla ei voi nähdä, kuinka nopeasti äärimmäiset sääilmiöt jatkossa toistuvat. Menneisyyden harvinaisten asioiden ei voi luottaa pysyvän harvinaisina.Ja alkaako meillä kuolleisuus lisääntyä, kun kuuma ja kostea ilma jää päälle pitkäksi aikaa eikä Suomessa ole ilmastointia sisällä niin kuin kuumemman ilmaston maissa?””Jos jokin ammattiryhmä säästä keskustelee, niin se on kyllä maanviljelijät. Kun nyt vertaan eri aikoja, tuntuu siltä, että äärisäät ovat lisääntyneet. On voimakkaita sadejaksoja ja on voimakkaita hellejaksoja. Tuulet ovat voimakkaampia. Tuntuu, että säätilat ovat muuttuneet erilaisiksi. Samoin tuntuu, että jos yksi säätyyppi asettuu päälle, se myös vallitsee pitkään. Lapsuudessa säät tuntuivat vaihtelevan nopeammin, mutta muutokset eivät olleet niin voimakkaita, vaan kokonaisuutena sää oli tasaisempaa.””Totta kai olen huomannut. Suomessa alkutalvet ovat leutoja. Harrastan laskettelua ja slalomia, ja tykkään hiihtää, joten onhan se tyhmää, ettei niitä voi esimerkiksi joulun aikaan etelässä harrastaa, kun olisi aikaa. Nyt tulin tänne Oittaalle treenaamaan erikoisjoukkoja varten.Meidän elinaikanamme lumiraja voi nousta niin paljon, että etelässä lapset eivät enää pääse leikkimään lumileikkejä. Muista merkeistä minun on vaikea sanoa, kun en ole niin kauan ollut elossakaan.””Itse mietin omia valintojani liikkumisessa, ruokailussa ja muussa. Lasten kanssa juttelemme, kuinka paljon syömme kasvisruokaa. Oma perheeni on enemminkin ollut säästäväinen kuin ympäristöherännyt. Isä esimerkiksi meni töihin junalla ja pyörällä, ja mummi virkkasi muovipusseista saunanmattoja. Itse kierrän kotona sammuttelemassa valoja.Sehän on vain hyvä, jos sähkölasku pienenee. Ihmiseen vetoavat säästäväisyys ja järkevä toiminta. Inhoan sanaa shoppailu. Ostaminen ei voi olla ajanviettotapa. Sama koskee matkojen shoppailua. Että pitääkö siinä olla niin suloviléniä hengessä ’ostin matkan, kun halvalla sain’, vaikka ei edes tekisi mieli lähteä. Minulle olisi hirveän vaikea luopua matkustamisesta, mutta ei siinäkään siisteintä ole se lentokoneessa istuminen vaan kaikki kokeminen, haistaminen ja maistaminen.En lähde Brysseliin kahden tunnin kokouksen takia – soitan ne kokoukset. Sehän on vain järkevää ajankäyttöä muutenkin. Järkevyys ennen kaikkea.””Sellaisia hyötyjä olen huomannut, että kesät ovat pidentyneet. Toissa kesänä, kun oli kuumaa, mietin, että tämä voi nyt johtua ilmastonmuutoksesta. Ja vielä syyskuussakin oli lämmintä.””Kesä 2018 oli tosi kuuma, ja se oli aika tuskaa. Sitä edellinen kesä taas oli tosi sateinen. Eli kyllä ilmaston muuttuminen näkyy omassa elämässä ainakin säätilojen kautta. Juuri muuten se ei arjessa näy. Lentäminen ja muu on yhä rajoittamatonta ja halpaa, elämää voi jatkaa kuin ennenkin. Mutta kyllä Suomessa muutos jo näkyy.””Kesät ovat kuumentuneet, onhan se huolestuttavaa. Samoin joulukuut ovat erilaisia. Olen asunut Suomessa nyt kymmenen vuotta, ja onkohan sinä aikana ollut yksi kunnon lumijoulu. Vuonna 2010 lumi tuli maahan jo ennen joulua. Joulukuiden muutos on asia, jonka varmasti jokainen näkee. Sääliksi käyvät turistiparat, jotka tulevat tänne ja menevät joulutorille mielessään romanttiset lumi-idyllikuvat ja sitten näkevät tämän.””Äärimuutokset säässä on huomattu ja koettu perheessäni. Kesä 2018 oli kuiva ja kuuma. Sisarellani on maatila, ja satovuosi oli hänen perheelleen tosi vaikea. Lisäksi hänen pelloilleen tuli vieraslajeja Keski-Euroopasta. Siinä mielessä on ollut taloudellisiakin menetyksiä.Joillekin hellekesä on siunaus, mutta 80-vuotiaalle äidilleni se oli raskas. Olin huolissani ja soitin hänelle joka päivä. Edellinen talvi taas oli sellainen, että emme päässeet hiihtämään. Rakas harrastus jäi pois. Ja jos välillä pääseekin hiihtämään, taustalla on huoli, että miten jatkossa.””En äkkiseltään osaa sanoa, se on niin monimutkainen kysymys. Näin isosta ja mutkaisesta asiasta on vaikea havaita yksittäisiä merkkejä. Ei tällaisia voi lyhyellä aikavälillä edes katsoa. Pitäisi ennemmin katsoa asiaa miljoonien vuosien perspektiivistä. Silti ihmisen teollisen ja teknisen toiminnan vaikutusta ja hiilidioksidimäärän kasvua ei voi tietenkään kiistää, ja minullakin on esimerkiksi hybridiauto. Mutta vaikutukset näkyvät niin pitkän ajan kuluessa, että vuosittaisia säätiloja ei kannata tuijottaa.””Näkyy paljonkin. Oma käytökseni on muuttunut. Olen nykyään kasvissyöjä. Ilmastosyistä myin autoni ja ostin taitettavan pyörän tilalle. Lämmitämme lämpöpumpulla ja ostamme vihreää sähköä. Kesällä meidän metsässä havaittiin kirjanpainajakuoriaisia ja metsänhoitaja sanoi, että nämä rupeavat ilmaston lämmetessä yleistymään. Ja kyllähän ihmiset puhuvat todella paljon asiasta. Moni tuntee jollain tapaa myös syyllisyyttä ja miettii, mitä voisi itse tehdä.””Olisi kiva, jos talvella voisi hiihtää. Ennen meillä oli vuodenajat. Nyt talvet ovat yhtä sateista soosia.Kesällä, kun tykkäisi liikkua ulkona mutta ei tykkää kuumasta, tuntuu siltä, että kuumia päiviä on aikaisempaa enemmän. Se huolestuttaa, tuleeko kesistämme kuumia ja tukahduttavia, jolloin ei jaksa tehdä mitään järkevää. Ei ole enää rentoa, jos pitää koko ajan miettiä, palaako tai juoko tarpeeksi. Esimerkiksi merellä meloessa paahteelta ei oikein pääse mihinkään suojaan. Kuitenkin Suomessa kesä olisi se aika, jolloin ei ole liian pimeää, liukasta ja kylmää. Milloin suomalaiset sitten voivat nauttia ulkoilusta, jos kesäisin on liian kuumaa?”Esimerkiksi sinilevä rajoittaa jo töiden tekemistä heinäkuussa, kun vedessä ei näe kunnolla eikä sinilevässä ole kyllä ihan terveellistäkään sukeltaa. Jo nyt osa purjehtijoista ja melojista ei halua tulla heinäkuussa Saaristomerelle levän takia. Myös toimistolla työnteko on lähinnä hien valuttamista näppäimistölle. Onko Suomi kohta maa, jossa pitää kaikkialla olla ilmastointi?Tuntuu myös, että tuulisuus on lisääntynyt, mutta se on vain oma tuntumani. Kuivuus näkyy luonnossa: koivut saattavat mennä ruskeiksi jo keskikesällä. Kyllä siinä tulee mieleen, johtuuko tämä nyt ilmastonmuutoksesta.””Yksittäisistä asioista on vaikea sanoa, että ne nyt vedenpitävästi johtuisivat ilmastonmuutoksesta. Mutta kyllähän keskilämpötilojen nousu lisää todennäköisyyttä, että lumettomat talvet lisääntyvät.””On vaarallista tehdä omien kokemusten perusteella yleistäviä johtopäätöksiä ilmastonmuutoksesta, sillä omat kokemukset ovat tiettyyn paikkaan sidottuja, jolloin vuosien välisten luonnollisten vaihteluiden merkitys on paljon suurempi kuin laaja-alaisemmissa tarkasteluissa. Kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää analysoida globaaleja havaintoaineistoja objektiivisesti eikä antaa mitään erityistä painoarvoa omille kokemuksille. Mutta kun kokemuksiani kysyt, niin sanotaan, että jos muistelen Etelä-Suomen talvia 1980-luvulla ja viime vuosina, niin onhan siinä eroa.””Kyllä niitä on, sää on muuttunut. Olen kotoisin pohjoisesta, Kemijärveltä, ja siellä muutoksen kyllä näkee. Lämpötilat ovat muuttuneet: sekä kesällä että talvella on lämpimämpää. Olen opiskellut Oulussa, ja siellä on ollut kovia helteitä, joita ei ennen ollut.””En ole katsonut tätä tilastoista, mutta ainakin tuntuu, että kesät ovat pidentyneet ja lämmenneet etenkin loppukesästä. Se vaikuttaa siihen, mitä viljelykasveja voi kotipihalla kasvattaa.””Selviä merkkejä on äkkiseltään vaikea sanoa, vaikka välitän kyllä ilmastonmuutoksesta. Äärisäitä on paljon. On ennätyskylmää ja ennätyskuumaa, ennätyskuivaa ja ennätyssateista. Tietysti niitä on ollut ennenkin, enkä osaa arvioida, onko niitä nyt enemmän kuin ennen. Mutta ilmastonmuutos on tietysti olemassa, ja olen sitä mieltä, että sen torjumiseen pitää suhtautua vakavasti.””Ehkä juuri nämä leudot talvet tulevat ensimmäisenä mieleen. Talvella on nyt myös enemmän sadantaa. Luulen, että se voi johtua ilmastonmuutoksesta, mutta nähtäväksi jää. Merellisessä ympäristössä vaihtelua on paljon ja nopeastikin, mutta täytyy sanoa, että kesä 2018 oli tosi dramaattinen, kun muutaman viikon oli kuumaa ja sillä oli mereen tosi isot vaikutukset.””Tietysti koralleja kuolee ja merenpinta nousee, mutta omin silmin olen nähnyt vaikutuksia lähinnä Suomessa. Esimerkiksi sen, että tähän aikaan vuodesta ei ole lunta, mikä on muuttunut aikaisemmasta. Lumi on se asia, joka minulle tulee ensimmäisenä mieleen.””Yksittäisen ihmisen havainnot ovat aina subjektiivisia, ja niistä on vaikea sanoa, mikä on luontaista vaihtelua ja mikä jotain muuta. Pitkät aikasarjat ovat tietysti eri asia. Mutta jos nyt muistelee lapsuutta, jota olen viettänyt Keski-Suomessa, niin talvisin siellä oli lunta. Nyt tuntuu todennäköisemmältä, ettei jouluisin ole lunta.””Tietysti ilmastonmuutos laittaa tarkkailemaan itseään ja miettimään omia toimiaan. Kun istun pohjoisessa leirinuotiolla, saattaa mieleen tulla, että nytkin hiili hajoaa nopeammin kuin mitä se luontaisesti tekisi. Talvien katoaminen minua ärsyttää. Haluaisin tehdä lumitöitä ja hiihtää.”