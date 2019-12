Viking Linen baarityöntekijä työskenteli humalassa, yhtiö joutuu maksamaan hänelle korvauksia perusteettomista potkuista

Kotimaa

on määrännyt Viking Linen maksamaan korvauksia entiselle baarityöntekijälleen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yhtiö oli purkanut miehen työsopimuksen, koska hän työskenteli päihtyneenä Viking Grace -matkustaja-aluksella.Mies joi alkoholia päivän aikana ennen kuin saapui iltayhdeksältä alkaneeseen työvuoroonsa alukselle toukokuussa 2016. Hän työskenteli vajaan tunnin ajan aluksen baarissa ja poistui työpisteeltään.Työnantajan mukaan epäilyt miehen humalatilasta olivat tällöin heränneet, ja häntä yritettiin etsiä tuloksetta.Noin tunnin mittaisen poissaolon jälkeen työntekijä hakeutui itse sairaanhoitajan luokse puhalluskokeeseen. Hän puhalsi 1,71 promillea.purki kaksi päivää myöhemmin miehen työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Yhtiö perusteli potkuja sillä, että työntekijä laiminlöi päihtyneenä ollessaan turvallisuustehtävänsä sekä rikkoi alkoholin anniskelusäännöksiä.Mies kuului työvuoronsa aikana muiden työntekijöiden tapaan laivan pelastusorganisaatioon. Kullakin työntekijällä on ennalta määritelty tehtävänsä mahdollisessa hätätilanteessa.Miehen tehtävänä olisi hätätilanteessa ollut johtaa ravintolan evakuointia ja valvoa rappuvahtina, ettei kukaan palaa evakuoituihin tiloihin.vei työntekijän irtisanomisen työtuomioistuimen käsittelyyn. Ammattiliiton mielestä potkujen sijasta työntekijälle olisi voitu antaa varoitus ja hänet olisi voitu ohjata hoitoon.Työtuomioistuimen tuoreen ratkaisun mukaan työntekijän menettelyä voi pitää hyvin moitittavana mutta perusteita irtisanomiseen ei ollut.Tuomioistuin perusteli ratkaisuaan muun muassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen laatimalla sopimuksella. Sen mukaan päihtyneenä työskentelystä seuraa kirjallinen varoitus. Työsopimuksen päättäminen on sopimuksen mukaan mahdollista, jos työntekijä työskentelee varoituksen voimassaolon aikana uudelleen päihtyneenä.Työtuomioistuin määräsi Viking Linen maksamaan miehelle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 15 800 euroa ja 7 400 euroa irtisanomisajan palkkaa.