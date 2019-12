Kotimaa

Arla poistaa myynnistä äidinmaidonkorviketta, voi aiheuttaa vatsavaivoja vauvalle

Arla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poistaa myynnistä äidinmaidonkorviketta, joka on saattanut pilaantua pakkauksen laatuongelman takia. Takaisinveto koskee vain Arla Little Baby 1 organic UHT -tuotetta, joka on 500 millilitran (5 desiä) kokoinen ja jonka parasta ennen -päiväys on 22.04.2020.Näitä tuotteita ei tule käyttää, sillä osa niistä on saattanut pilaantua pakkauksen laatuongelman takia, tai saattaa sen vuoksi pilaantua. Virheellinen tuote voi olla saostunut, haista tai maistua pahalle. Pilaantuneen tuotteen syöminen voi aiheuttaa esimerkiksi vatsavaivoja.Jos lapsi on syönyt tuotetta, joka maistui ja tuoksui normaalilta, siitä ei ole kuitenkaan Arlan mukaan haittaa.Muita pakkauseriä ja tuotekokoja kuin edellä mainittu voi käyttää normaalisti.