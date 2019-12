Kotimaa

Ammoniakkivuoto tehdasalueella Porissa, pelastuslaitoksen mukaan ei loukkaantuneita

Porin

keskustan tuntumassa Aittaluodossa on tapahtunut kemikaalionnettomuus. Kuninkaanlahdenkadulla tehdasalueella on vuotanut 24,5-prosenttista ammoniakkivettä, kertoo Satakunnan pelastuslaitos.Pelastuslaitos selvittää tilannetta. Paikalle on hälytetty lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut kemikaalionnettomuuden vuoksi.Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta vaarallisen aineen onnettomuudesta viiden jälkeen iltapäivällä.Ammoniakki on syövyttävä aine, joka on 25-prosenttisena haitallista vesieliöstöille. Onnettomuuspaikka sijaitsee Kokemäenjoen lähellä, muttei ole tiedossa, onko vuotanutta ainetta päätynyt luontoon.