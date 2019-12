Kotimaa

Kaikki puut kaadettu kahdelta saarelta Porin edustalla – Poliisi epäilee hävitystä merimetsojen häirinnäksi

tutkii puiden kaatamista kahdella pienellä saarella Porin Sandön edustalla. Saaret ovat olleet merimetsojen pesimispaikkoja. Lounais-Suomen poliisin mukaan puut on mahdollisesti kaadettu pesinnän häiritsemiseksi.Merimetso on pesäpaikkauskollinen laji, joka palaa uudella pesimäkaudella käyttämään edellisvuoden pesiä. Siksi pesät ovat suojeltuja ympärivuotisesti.Poliisin mukaan Järvikarin ja Huidumin saarissa on kaadettu kaikki puut. Saaret ovat parinsadan paikallisen maanomistajan yhteisomistuksessa.”Molemmat ovat pieniä kalliosaaria, joilla kasvaa jokunen puu. Niillä ei kovin usein ihmisiä käy”, kertoo rikosylikonstaapeli Ari Forma.Siitä, milloin puut on kaadettu, ei tässä vaiheessa ole varmuutta. Poliisin saaman tutkintapyynnön mukaan pesäpuut olivat pystyssä vielä tapaninpäivänä 2018, mutta toukokuun loppuun 2019 mennessä joku oli käynyt kaatamassa ne.Tutkintapyynnön poliisille teki Satakunnan ely-keskus. Puiden kaatamista tutkitaan epäiltynä luonnonsuojelurikoksena.Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä Porin poliisin päivystysnumeroon 050 456 4963.