Kotimaa

”Geenilotosta” 111,5 sentin pituuden saanut Susanna Huttunen tietää, miltä tuntuu elää tuijotuksen kohteena

Kun Susanna Huttunen haluaa juoda vettä, hän hakee ensimmäiseksi jakkaran. Jakkara on vedenjuonnin kannalta Huttuselle yhtä tärkeä esine kuin juomalasi. Ilman jakkaraa Huttunen ei yllä keittiönsä vesihanalle. Keittiön työtaso on standardimitoituksella tehty, ja Huttunen on vain päätä pitempi sitä.