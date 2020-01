Raportti: Miesten ja naisten palkkaero repeää viimeistään 35 ikävuoden kohdalla – ”En usko, että miehiä suosivat aina edes hahmottavat, mitä tekevät”

Kotimaa

Raportti: Miesten ja naisten palkkaero repeää viimeistään 35 ikävuoden kohdalla – ”En usko, että miehiä suosiv

Tekniikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006104298.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekniikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimmat

Tutkimus