Finnair vaati vammaista matkustajaa ostamaan kolme täysi­hintaista istuma­paikkaa lento­koneesta – Hallinto-oikeus

Finnair ei syrjinyt liikuntavammaista henkilöä kun se ei myöntänyt hinnanalennusta Nizzan-lennosta, linjaa Helsingin hallinto-oikeus.Hallinto-oikeuden päätös on ristiriidassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnnan näkemyksen kanssa. Lautakunta katsoi vuonna 2017, että Finnair syrji vammaista matkustajaa kieltäytyessään myymästä tämän tarvitsemia lisäpenkkejä halvemmalla hinnalla.Lautakunnan mukaan oli kohtuutonta vaatia, että vammainen olisi ostanut kolme perushintaista lippua voidakseen matkustaa. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että palveluntarjoajat tekevät kohtuulliset mukautukset, jotta vammaiset voivat tasavertaisesti käyttää palveluja.Matkustajan toinen jalka oli jäykistetty niin, ettei hän pystynyt taivuttamaan polveaan. Hän olisi tarvinnut sellaisen istumapaikan, että jalka olisi pysynyt suorana.Nizzaan suuntautuneella matkalla asiakkaalle ei kuitenkaan pystytty järjestämään tällaista paikkaa, vaan Finnair vaati häntä ostamaan kolme vierekkäistä paikkaa perushintaan. Käytännössä matkustaja joutui maksamaan lennosta kolminkertaisen hinnan.edellyttää, että palveluntarjoajat tekevät kohtuulliset mukautukset, jotta vammaiset voivat tasavertaisesti käyttää palveluja. Yhdenvertaisuuslautakunnan mukaan oli kohtuutonta, että vammainen olisi ostanut kolme perushintaista lippua voidakseen matkustaa.Hallinto-oikeus katsoo, että yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan kohtuulliset mukautukset olisivat tyypillisesti pienimuotoisia muutoksia esimerkiksi toimintatavoissa tai palvelujen järjestämisessä, kuten esimerkiksi tilapäisen luiskan hankkiminen liikuntavammaisen käyttöön.Hallinto-oikeus toteaa, että lentomatkustaminen on sellainen matkustamisen muoto, jossa tilojen joustava järjestely ei useinkaan ole käytännössä mahdollista.”Yhdenvertaisuuslaissa ei myöskään ole säädetty palveluntarjoajille velvollisuutta kompensoida mukautusten tekemisen mahdottomuutta rahallisesti”, kirjoittaa hallinto-oikeus päätöksessään.Hallinto-oikeuden mielestä Finnairilla ei ole velvollisuutta tehdä mukautusta matkalippuja koskevilla hinnanalennuksilla.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnnan näkemys asiaan on päinvastainen. Sen mukaan Finnair on pörssiin listautunut, liikevaihdoltaan merkittävä valtionyhtiö. Lautakunta huomautti, että mukautuksella on merkitystä myös vammaisen liikkumisvapauden toteutumiseen, sillä yksittäisille kuluttajille lentoliput ovat suhteellisen kalliita.Hallinto-oikeuden joulun alla tekemästä päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.