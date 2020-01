Kotimaa

Nyt on niin lauhaa, että Ilmatieteen laitos joutui ”perumaan talven”

Talvea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Föhn-tuuli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006361134.html

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy