Kotimaa

Noin sata ihmistä on jumissa tuolihississä Saariselällä, evakuointi on käynnissä

Inarin Saariselällä Lapissa noin sata ihmistä on jäänyt jumiin tuolihissiin. Laskettelukeskuksen hississä olevia evakuoidaan, ilmoitti pelastuslaitos.



Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisten pelastamiseksi ylhäältä hieman ennen kello 15:tä.



Sää Saariselällä on Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä leuto, lämpötila on nollassa tai hieman plussalla. Navakka tai lähes kova tuuli voi kuitenkin saada olosuhteet tuntumaan kylmiltä tunturissa.