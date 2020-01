Kotimaa

Poikkeuksellinen vahingon­tekojen sarja Tampereella: kymmenistä autoista puhkottiin renkaita saman yön aikana

Poliisi

tutkii Tampereen Lentävänniemen alueella tapahtunutta, autoihin kohdistunutta poikkeuksellista vahingontekojen sarjaa.Tähän mennessä poliisille on ilmoittautunut 40 asianomistajaa, joiden autoista on puhkottu renkaita saman yön aikana 29.–30.12 Lentävänniemessä.Tekoja on poliisin saaman tiedon mukaan kuvattu videolle, jota on jaettu sosiaalisessa mediassa.Sisä-Suomen poliisilaitos pyytää asiasta tietäviä todistajia ilmoittautumaan ja toimittamaan teoista tehdyn videon poliisille ja muistuttaa, että rikoksentekijää suojeleva henkilö saattaa itse syyllistyä rangaistavaan tekoon.