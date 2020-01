Puolustusvoimien nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa kehotetaan saapumaan palvelukseen Lähi-idän tilanteen vuoksi

Kotimaa

Puolustusvoimien nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa kehotetaan saapumaan palvelukseen Lähi-idän tila

Puolustusvoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viestillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy