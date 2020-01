Kotimaa

Poliisi epäilee: Suomalaisyrityksiä käytettiin hyväksi Euroopan mittakaavassa suuressa rahanpesujutussa

Poliisi

Pohjanmaan

epäilee, että suomalaisyrityksiä on käytetty hyväksi poikkeuksellisen suuressa rahanpesujutussa. Yritykset on rekisteröity Keski-Pohjanmaalle ja Helsinkiin.Poliisin epäilyjen mukaan suomalaismiehet yrittivät pestä rikollisesti hankittuja miljoonia suomalaisyritysten kautta.”Molemmissa tapauksissa tekijät ovat saaneet rikoksen kohteena olevista ulkomaisista ja kotimaisista yhtiöistä tietoa, minkä perusteella yhtiöille on lähetetty sähköpostitse rahansiirtoon liittyvää tietoa ja näin saatu varat siirtymään virheellisesti väärille yhtiöille ja tileille”, Pohjanmaan poliisilaitoksen tiedotteessa kirjoitetaan.Poliisin mukaan rikollisesti hankitut rahat on siirretty ulkomailta suomalaisyritysten tileille ja sieltä edelleen ulkomaisille tileille Eurooppaan ja Aasiaan.”Kyseessä on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä, yhteensä noin 4,3 miljoonasta eurosta”, tiedotteessa kirjoitetaan.poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut tiedotteen mukaan tapausta koskevan esitutkinnan valmiiksi. Takaisin on saatu noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä.Poliisin mukaan törkeätä rahanpesua koskevat rikosepäilyt käynnistyivät keväällä ja kesällä 2019.Juttu päivittyy.