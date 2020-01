Helsingissä yli 10 ja Oulussa lähes 15 astetta tavallista lämpimämpää, ja keskiviikkona Suomessa rikottiin lähes tammikuun lämpöennätyksiä

Kotimaa

lämmin tammikuu jatkuu Suomessa. Keskiviikko oli niin lämmin, että esimerkiksi Helsingissä ja Oulussa päästiin lähelle tammikuun yhden vuorokauden lämpöennätyksiä.Helsingin Kaisaniemessä vuorokausittaisia keskilämpötiloja on mitattu vuodesta 1882 asti. Eilinen oli Kaisaniemessä mittaushistorian neljänneksi lämpimin tammikuun päivä. Vuorokauden keskilämpötila oli keskiviikkona 5,7 astetta. Lämpimin tammikuun päivä mitattiin 10. tammikuuta 2007. Vuorokauden lämpötila oli tuolloin 6,4 astetta.Kaisaniemessä vuorokauden keskilämpötila on ollut vuosina 1882–2020 noin 4,9 astetta pakkasen puolella. Keskiviikkona Kaisaniemessä oli siis yli 10 astetta keskimääräistä lämpimämpää.Oulussa keskiviikko oli mittaushistorian neljänneksi lämpimin tammikuun päivä. Oulussa vuorokauden keskilämpötiloja on mitattu vuodesta 1959.Keskiviikkona Oulun Oulunsalon Pellonpäässä mitattiin vuorokauden keskilämpötilaksi 4,3 astetta. Lämpimimmillään tammikuun päivä on Oulussa ollut mittaushistorian aikana 10. tammikuuta 1971. Tuolloin Oulun lentoasemalla mitattiin vuorokauden keskilämpötilaksi 4,9 astetta.Oulussa vuorokauden keskilämpötila on vuosina 1959–2020 ollut noin kymmenen astetta pakkasella. Keskilämpötila on laskettu Pellonpään ja Oulun lentoasemien mittausten keskiarvosta.Keski-Suomessa keskiviikko oli myös lämmin, muttei aivan yhtä lämmin kuin Helsingissä tai Oulussa. Jyväskylässä keskiviikko oli vuoteen 1959 ulottuvan mittaushistorian yhdeksänneksi lämpimin.jatkuu Ilmatieteen laitoksen seuraavan kymmenen vuorokauden ennusteen mukaan tuntuvasti keskiarvoja lämpimämpänä myös jatkossa. Lämpimintä on luvassa ensi sunnuntaina, jolloin esimerkiksi Helsinkiin luvataan vuorokauden keskilämpötilaksi kuusi astetta.