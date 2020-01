Poliisi epäilee liivijengiläisiä kahdesta ryöstöstä – Taustalla on väkivaltainen velanperintä, jossa vietiin myös asianomistajan auto

Kotimaa

United Brotherhoodiin liittyvän esitutkinnan yhteydessä on paljastunut kaksi epäiltyä ryöstöä, Hämeen poliisi kertoo tiedotteessaan. Ryöstöistä epäillään todennäköisin syin 34- ja 29-vuotiaita lahtelaismiehiä, jotka Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi joulukuun alkupuolella.Epäillyt rikokset kohdistuivat miespuoliseen asianomistajaan ja hänen lähipiirissään olleeseen naiseen. Miespuolisella asianomistajalla oli 21 000 euroa velkaa, jonka poliisi uskoo esitutkinnan perusteella olleen peräisin hänen moottoripyöräjengi Helvetin enkeleiltä tilaamistaan huumausaineista.epäiltyjen miesten epäillään sopineen asianomistajan velan siirtymisestä moottoripyöräjengi Helvetin enkeleiltä United Brotherhoodin Lahden osaston perittäväksi yhdessä kolmannen, Helvetin enkeleiden Lappeenrannan osastoon tapahtuma-aikaan kuuluneen miehen kanssa.Poliisin mukaan velkaa perineet kaksi miestä päättivät ottaa perimisestä kuluja, jolloin velka kaksinkertaistui. Velkaa perittiin sekä asianomistajalta että hänen lähipiiriinsä kuuluvalta naiselta, ja perimisessä käytettiin apuna väkivaltaa ja uhkauksia.Asianomistajat ovat maksaneet United Brotherhoodin Lahden osaston jäsenille huomattavia rahasummia.epäillyt olivat epäillyn rikoksen tapahtuma-aikaan United Brotherhoodin Lahden osaston jäseniä.Poliisi pitää väkivaltaa ja sen uhkaa vakavana, sillä velkaa perittiin korostaen miesten kuulumista United Brotherhoodiin, ja väkivaltaa käytettiin liivijengin Hollolasta vuokraamassa tilassa.Miesten epäillään uhkailleen kumpaakin asianomistajaa sekä käyttäneen väkivaltaa miespuolista asianomistajaa kohtaan. Toisella velkaa perineistä miehistä oli lisäksi käytössään miespuolisen asianomistajan ajoneuvo, jota käytettiin panttina perinnän tehostamiseksi.kuulunutta miestä, joka antoi miespuolisen asianomistajan velan United Brotherhoodin perittäväksi, pidetään tällä hetkellä tutkintavankeudessa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vaatimuksesta.Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on käynnissä Helvetin enkeleihin liittyvä esitutkintakokonaisuus, johon nyt epäiltyjen ryöstöjen tutkinta liittyy törkeiden huumausainerikosten osalta.Ryöstöjutussa epäiltynä on lisäksi neljäs mies, joka on niin ikään kuulunut tapahtuma-aikaan United Brotherhoodin Lahden osastoon. Hänen epäillään olleen mukana rahojen perimiseen liittyvillä tapaamisilla ja luvanneen, että miespuolisen asianomistajan auto palautettaisiin velan takaisinmaksun jälkeen. Lisäksi neljännen miehen epäillään olleen mukana hakemassa yhtä velkana perittyä maksuerää.