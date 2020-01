Kotimaa

Hävittäjälobbaus kuumenee Suomessa – hävittäjäehdokkaat lentelevät lähiviikkoina ahkerasti ympäri maata

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävittäjäesittelyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävittäjäehdokkaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävittäjähankinta