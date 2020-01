Upseerien lehti kirjoitti häiritsijöistä ja uhreista lainausmerkeissä – Päätoimittajan mukaan tarkoitus ei ollut vähätellä seksuaalista häirintää

Kotimaa

Upseerien lehti kirjoitti häiritsijöistä ja uhreista lainausmerkeissä – Päätoimittajan mukaan tarkoitus ei oll

Upseeriliiton

Upseeriliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS tavoitti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/MiraMaria_Mrrh/status/1215326011509833730

https://twitter.com/sulkahattu/status/1215528674470125568

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Upseeriliiton