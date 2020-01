Tilastot näyttävät, miten karusti nuoret hupenevat Suomen kunnista: ”Monille paikkakunnille oma lukio on se viimeinen pelastusrengas”

Kotimaa

Tilastot näyttävät, miten karusti nuoret hupenevat Suomen kunnista: ”Monille paikkakunnille oma lukio on se vi

Lukiokoulutus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

HS seurasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://dynamic.hs.fi/a/2019/lukio/

Aluetutkija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntaliiton

Suomessa

Opetusalan

Mitä

Käytännössä

Tuomo